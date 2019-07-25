Крылья свернули палатки: после гибели детей в «Холдоми» часть лагерей может закрыться

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Еще один источник издания – председатель Союза организаторов детского активного отдыха Сергей Грицун – также сказал, что трагедия в детском лагере в Хабаровском крае стала причиной массовых проверок детских лагерей по всей стране.

Эти данные подтверждают и региональные чиновники. Так, в Волжском Самарской области сотрудники МЧС уже закрыли детский лагерь «Казачья застава» из-за отсутствия необходимых документов. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, по поручению руководства ведомства сейчас проводятся внеплановые проверки детских лагерей и других баз отдыха на соответствие пожарной безопасности, выявляются незарегистрированные объекты. В ГУ МЧС по Нижегородской области пояснили, что ждут распоряжения центрального аппарата министерства о внеплановых проверках, которые могут начаться в ближайшее время.

На контроле ГУ МЧС по Ростовской области сейчас три палаточных лагеря: в Азове, Волгодонске и хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района. О начале проверок палаточных лагерей также заявили власти Пермского края и Пензенской области. В администрациях Краснодарского и Ставропольского краев сообщили о начале рейдов по выявлению незарегистрированных лагерей. В Липецкой области региональное ГУ МЧС провело внеплановые проверки в двух палаточных лагерях.

Пожар в «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 квадратных метров, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Пострадали 13 человек, включая восемь детей, четверо из которых погибли. Как сказано на сайте «Холдоми», комплекс второй год занимает «лидирующие позиции по предоставлению полезного отдыха детям».

Из информации на сайте комплекса следует, что оператором «Холдоми» выступает ООО «Экстрим Сервис», его владелец – Виталий Бурлаков. Следственный комитет РФ 24 июля сообщил о задержании господина Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова: они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Этим летом в лагерях отдохнут около 6 миллионов детей. Всего в стране работают 45 тысяч лагерей, 2 тысячи из них – палаточные. Специалисты предполагают, что хабаровская трагедия может стать причиной закрытия последних по всей стране.