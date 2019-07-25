В Благовещенске зафиксировали неутешительный погодный рекорд

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске установлен очередной погодный рекорд. В Амурском гидрометцентре констатировали, что он является «скорее, огорчительным». В городе было нетипично холодно.

«Рекорды бывают разные, одни радуют, другие не радуют, третьи огорчают. Скорее огорчительный рекорд состоялся в Благовещенске накануне (24 июля – Прим. ред.): дневная температура поднялась всего до отметки 16,5 градуса!» – говорится в сообщении гидрометцентра в Инстаграме.

Прежде самым холодным днем на эту дату считалось 24 июля 1959 года: 60 лет назад температура воздуха днем повысилась до 18,8 градуса.

Самый холодный день июля за всю историю наблюдений за погодой в Благовещенске пришелся на 22 число 2006 года. Тогда температура достигла 15,1 градуса. Обычно такой уровень температуры наблюдается в конце сентября.