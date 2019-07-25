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25июля
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сегодня, 11:23 0

В Амурском онкодиспансере пройдет день открытых дверей

В Амурском онкодиспансере пройдет день открытых дверей
Фото: ru.depositphotos.com

27 июля в Амурском областном онкологическом диспансере пройдет традиционный день открытых дверей. Акция, когда все желающие могут проверить свое здоровье на наличие или отсутствие признаков раковых заболеваний, проходит в этом году третий раз.

Пациентов проверят на визуально выявляемые патологии – проведут осмотр кожи, слизистых и лимфоузлов, проверят у уролога, маммолога, акушера-гинеколога. Женщинам старше 40 лет предложат маммографию, мужчинам за сорок – анализ крови натощак для выявления онкомаркеров рака простаты.

«Мы примем всех желающих, благовещенцев и жителей других населенных пунктов Амурской области. Важно, чтобы на прием люди пришли с документами – паспорт, медполис, снилс и, если есть, предварительные обследования. Чтобы не было столпотворения, мы просим жителей записываться заранее по телефону 8-914-556-66-11, таким образом мы разделим потоки между врачами равномерно. Но даже если придут к нам без записи, постараемся принять», – рассказала заведующая поликлиникой Амурского областного онкологического диспансера Татьяна Коробкова.

По выявленным результатам пациентов направят на дополнительные исследования – ультразвук, биопсию, анализ крови.

День открытых дверей проводится с целью обнаружения новых случаев злокачественных опухолей, поэтому пациентов с уже установленным диагнозом, состоящих на учете, просят запланировать визит в диспансер согласно срокам наблюдения, исключая 27 июля.

Акция пройдет 27 июля с 08:00 до 14:00, предварительная запись по телефону 8-914-556-66-11.

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#здоровье

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