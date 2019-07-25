Дом Беллы Свон из «Сумерек» можно снять на сутки

Знаменитый дом из вампирской саги выставлен для посуточной аренды. На сервисе бронирования жилья Airbnb можно арендовать дом Чарли Свон. Чтобы провести 24 часа в знаменитом жилище, придется заплатить примерно 21 тысячу рублей.

Дом находится в небольшом городке Сейнт Хеленс к северу от Портленда, штат Орегон, близ реки Колумбия. Twilight Swan House рассчитан на десять гостей, в нем пять спален и две ванные.

«Этот дом использовался для съемок в „Сумерках“! Сделайте фотографии, воссоздающие все ваши любимые сцены из фильма! Поужинайте за настоящим обеденным столом Чарли, который использовался для съемок. Поспите в спальне Беллы!» – приглашают хозяева дома Дин и Эмбер.

Владельцы добавили, что в доме найдутся спальни, как для команды вампира Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон), так и для поклонников или поклонниц оборотня Джейкоба (Тейлор Лотнер).

Хозяева предлагают гостям все, что только нужно для жизни: бесплатный Wi-Fi, камин, телевизор, принадлежности и мебель для детей, бесплатную парковку и кофеварку.

У Twilight Swan House высокий рейтинг на Airbnb и много положительных отзывов, сообщает «360».

«Наш опыт пребывания здесь был удивительным. Возможность провести две ночи там, где снимались „Сумерки“, была моей мечтой! Было незабываемо, было потрясающе. Нет слов, чтобы описать эти чувства и радость… Спасибо владельцам Дину и Эмбер за то, что сделали это возможным!» – написала одна из гостей по имени Майра.

«Сумерки» – популярная серия романов американской писательницы Стефани Майер, которая описывает взаимоотношения девушки Беллы Свон с вампиром. В рамках саги вышло 5 книг и 6 фильмов.

Книга была экранизирована в 2008 году режиссером Кэтрин Хардвик. Главные роли в фильме сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер.