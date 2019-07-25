Москва потратит на бордюры сумму, равную бюджету Благовещенска

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Москва закупит рекордное количество бордюра из гранита: на четырех тендерах планируется приобрести свыше 940 километров ограждений на общую сумму 2,99 миллиарда рублей. Ранее на эти же цели уже было потрачено 2,3 миллиарда рублей. В сумме это больше, чем годовой бюджет всего Благовещенска.

Заявленная в этом году сумма тендеров на поставку бордюров в Москве больше, чем бюджет всего Благовещенска — чуть более 5 миллиардов рублей. Всего за последнюю пятилетку Москва приобрела ограждения почти на 13 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант».

Всего по четырем конкурсам Москва должна получить более 941 километра различных бордюров на общую сумму 2,99 миллиарда рублей. Для сравнения: длина МКАД составляет 108 километров, а протяженность всех столичных дорог — 3,6 тысячи километров).

До настоящего времени столь масштабных одновременных закупок гранитных ограждений в столице не проводилось. При этом в 2019 году ГБУ «Автомобильные дороги» уже проводило закупки значительных объемов бордюрного камня. Так, в марте 2019 года было объявлено два конкурса на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, в июне 2019 года был объявлен еще один тендер на 658 миллионов рублей.