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сегодня, 12:07 3

Москва потратит на бордюры сумму, равную бюджету Благовещенска

Москва потратит на бордюры сумму, равную бюджету Благовещенска
Фото: www.msn.com

Москва закупит рекордное количество бордюра из гранита: на четырех тендерах планируется приобрести свыше 940 километров ограждений на общую сумму 2,99 миллиарда рублей. Ранее на эти же цели уже было потрачено 2,3 миллиарда рублей. В сумме это больше, чем годовой бюджет всего Благовещенска.

Заявленная в этом году сумма тендеров на поставку бордюров в Москве больше, чем бюджет всего Благовещенска — чуть более 5 миллиардов рублей. Всего за последнюю пятилетку Москва приобрела ограждения почти на 13 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант».

Всего по четырем конкурсам Москва должна получить более 941 километра различных бордюров на общую сумму 2,99 миллиарда рублей. Для сравнения: длина МКАД составляет 108 километров, а протяженность всех столичных дорог — 3,6 тысячи километров).

До настоящего времени столь масштабных одновременных закупок гранитных ограждений в столице не проводилось. При этом в 2019 году ГБУ «Автомобильные дороги» уже проводило закупки значительных объемов бордюрного камня. Так, в марте 2019 года было объявлено два конкурса на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, в июне 2019 года был объявлен еще один тендер на 658 миллионов рублей.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Це же Москва, ей западло класть бордюр из... бетона.

  • lne1981

    lne1981
    54 минуты назад

    После этого еще и пишут поуезжавшие в столицу ,как там хорошо,и сколько там замечательных мест,все для людей и т.д и т.п. Конечно все будет хорошо в Московии,когда только на бордюры тратятся лярды, собранные с городов и поселков по всей стране, в которых элементарную ливневку до ума довести не могут

  • lne1981

    lne1981
    46 минут назад

    https://www.youtube.com/watch?v=ksGzi4ct8Rg

    на сельское хозяйство 240млрд, а на плитку в Московии 90млрд. С такими приоритетами скоро вообще все загнется.

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