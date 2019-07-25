В Селемджинском районе ушел под воду Норский заповедник (фото, видео)

На севере Приамурья, в Селемджинском районе, из-за разлившихся после дождей рек оказался под водой Норский заповедник. По словам руководителя, большая вода прибывала стремительно, пришлось эвакуировать людей. Вода поднялась под самую крышу построек.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо директор ФГБУ «Государственный природный заповедник Норский» Тимофей Мудрак, во вторник, 23 июля, с самого северного кордона Меун сотрудники передали, что вода очень быстро поднимается, и попросили о помощи. Там находилось три человека.

«Они только затопили баню, но не успели сходить. Говорят: "Поднимается вода, мы поднимаемся на новый кордон на стройку". Через полчаса говорят: "Всё, мы лезем на крышу". Это самый дальний кордон – от Норска это 133 километра против течения. (…) Очень быстро вода поднималась. Во вторник ехали – еще все кордоны были на суше. В среду в 4 утра возвращались – все с крышей были под водой. Переночевали на Меуне – там старый кордон ушел по крышу, а сейчас и крыша под водой. А мы, когда прибыли, вода была на пороге на новом кордоне. Он у нас на возвышенности стоит на винтовых сваях, и сам по себе высокий. Переночевали – вода уже была на середине кордона, половина здания затоплена была. Мы отправились вниз на Мальцевский кордон, особо ценное с собой забрали, остальное на чердаке, что-то прибили, материалы строительные привязывали к деревьям. На Мальцевском кордоне тоже эвакуировали троих человек и особенно ценное имущество увезли. Сегодня-завтра вал воды будет, под крышу будет. Все наши постройки для туристов, гостевые дома – все будет полностью под водой», – рассказал Тимофей Николаевич.

«На этом фото старый кордон Меун, это еще не пик воды. Там видно, что в сенцах сорвало дверь. Мы ее забили, чтобы имущество не вынесло. И сейчас нет уже крыши, она под водой уже», – комментирует директор.

Затопленный заповедник с воздуха сняли квадрокоптером. На первом фото тот самый дальний кордон Меун, который находится в устье одноименной реки, на пересечении с Норой.

«Справа на этом фото – как раз река Нора. Мы по левому берегу расположены. Красные крыши – это баня, затем старый кордон. Зеленая крыша – это новый кордон на возвышенности – на винтовых сваях, он метра три с половиной. Он наполовину был затоплен, а сейчас под крышу. Уровень воды в этом месте был 7,56 метра на водомерном посту – в 30 километрах выше от нас. Это очень большая вода, раньше, говорят, такой воды не видели», – продолжает руководитель заповедника.

На этом фото – кордон Грященский, где в начале наводнения находились трое научных сотрудников, их тоже эвакуировали. Кроме людей, с кордонов вывезли домашних животных. А вот судьба диких – пока под вопросом.

«У нас материалы всплыли, и на этих плотиках было очень много мышей, ящериц, пауков, все вели себя спокойно. В 2013 году, когда топило заповедник и когда проводили учет осенний, во время миграции молодь косули вообще не переплывала – вся потонула. Переплывали только взрослые особи. И в этот раз 100 %, наверное, повторится ситуация – молодь наверняка погибла, потому что у нас мари, возвышенности нет. Представляете: резко поднялась вода, валом прошла по заповеднику, и на сопках, какие есть, кто-то успел из хищников и крупных копытных найти себе убежище. Но копытным тоже небезопасно, если к хищникам попали. У медведей еще гон заканчивается, сейчас будут их гонять по сопкам», – объяснил Тимофей Мудрак.

По словам директора, подсчитывать ущерб можно будет только тогда, когда уйдет вода: «Комиссией будем выезжать, когда вода упадет, и будем подсчитывать ущерб. До некоторых кордонов сейчас нереально добраться. Просто все реки поднялись, абсолютно все. На Дугде осадки выпали, и как раз эта вода до нас доходит, плюс притоки. Сейчас ниже Меуна к Мальцевскому кордону река Смолиха дает очень много воды, Бурунда, наша полноводная река, дает много воды. То есть весь этот вал пойдет на Мальцевский кордон, где гостевые дома. Там все постройки: баня, старый кордон, два гостевых дома, смотровая площадка – все под воду уйдет».