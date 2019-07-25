Владелец Crocus Group отказался строить вторую очередь Восточного

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Предполагалось, что Crocus Group построит стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара», проект оценили в 40 миллиардов рублей. Но такая смета, по словам бизнесмена, не учитывает реальные расценки — не хватает около 8 миллиардов. Он отметил, что проблемы с Восточным возникают из-за того, что сметы рассчитаны «исходя из реалий 2014 года, то есть курса 30 рублей за доллар». «Допустим, вам предлагают построить мост, космодром, длинную трассу. Но, когда вы начинаете считать, понимаете, что вся работа будет убыточной», — отметил Агаларов. В Роскосмосе назвали это «его личным мнением».

От предложения по достройке Восточного также отказались Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, чьи структуры в числе возможных застройщиков называл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Агаларов рассказал, что один подрядчик уже работает над строительством. Об этом предприниматель узнал, когда его приглашали достроить космодром. 23 июня глава Роскосмоса опубликовал в Твиттере два видео с места строительства космодрома. На одном из роликов было видно разработку котлована для «универсального» стартового комплекса под ракету-носитель класса «Ангара».

Ранее Амур.инфо сообщало, что сроки строительства космодрома Восточный находятся под угрозой. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития корпорации Роскосмос.

Космодром Восточный расположен в Амурской области. В 2007 году указ о его возведении подписал президент Владимир Путин, в 2012-м началось строительство. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, за последние пять лет прокуратура возбудила более 140 дел, связанных с нарушениями при строительстве. С 2015 года начали появляться новости о забастовках рабочих из-за задержек зарплат.

Всего с Восточного запустили пять ракет.