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сегодня, 10:07 2

Сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах предложили в Госдуме

Сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах предложили в Госдуме
Фото: pixabay.com

Как остановить отток населения с окраин России, знает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). В регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, нужно сделать высшее образование полностью бесплатным. И увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев.

«Выпускники школ рассчитывают не только получить более качественное высшее образование, но и получить перспективу дальнейшего трудоустройства после учёбы, поэтому выбирают город с "сильным вузом". Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту. Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», – говорится в письме Чернышова министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Тогда после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать. Это поможет бороться с постоянным оттоком большей части молодёжи из отдаленных регионов, считает депутат.

«Кроме того, необходимо увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас. В связи с этим нужно расширить для этой категории обучающихся квоту на образование. Их можно также включить в число "бюджетных" абитуриентов вузов, расположенных в приграничных территориях», – говорится в документе.

Это даст возможность многим молодым людям получать бесплатное высшее образование, на несколько лет привлечёт в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру. «Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», – полагает депутат.

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#вузы #Дальний Восток #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Дурачёк-петрушка очередной. Зачем нам специалисты в других странах, если у себя на родине нормального спеца найти не можем?

    Ну будут они приезжать, занимать места местной молодёжи, потом уезжать ...

  • Дрюнечка

    Дрюнечка
    1 час назад

    хорошая инициатива от ЛДПР-сразу видно , что партия для народа

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