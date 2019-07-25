Сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах предложили в Госдуме

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Как остановить отток населения с окраин России, знает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). В регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, нужно сделать высшее образование полностью бесплатным. И увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев.

«Выпускники школ рассчитывают не только получить более качественное высшее образование, но и получить перспективу дальнейшего трудоустройства после учёбы, поэтому выбирают город с "сильным вузом". Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту. Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», – говорится в письме Чернышова министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Тогда после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать. Это поможет бороться с постоянным оттоком большей части молодёжи из отдаленных регионов, считает депутат.

«Кроме того, необходимо увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас. В связи с этим нужно расширить для этой категории обучающихся квоту на образование. Их можно также включить в число "бюджетных" абитуриентов вузов, расположенных в приграничных территориях», – говорится в документе.

Это даст возможность многим молодым людям получать бесплатное высшее образование, на несколько лет привлечёт в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру. «Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», – полагает депутат.