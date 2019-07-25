В Белогорске нашли способ утихомирить любителей шумных гулянок на площади

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Белогорским любителям ночных гулянок на автостоянке у площади имени 30-летия Победы ограничили время парковки. Здесь установлен знак, запрещающий стоянку автомобилей в ночное время.

Установке знака предшествовали обращения граждан в инстаграм-профиль главы Белогорска Станислава Мелюкова с просьбой принять меры к тем автолюбителям, кто с наступлением ночного времени суток громко слушает музыку, устраивает дрифт. Обращение без внимания оставлено не было и при взаимодействии с начальником межмуниципального отдела «Белогорский» Давидом Авидзба приняли решение об ограничении времени парковки машин.

«Знак “Стоянка запрещена” ограничивает время парковки с 22.00 до 07.00, – рассказал главный специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – В случае нарушения автомобилистами данного запрета последует наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, лишение прав управления транспортным средством от 4 до 6 месяцев, а также эвакуация транспортного средства на штрафстоянку».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, появление ограничения парковки участники ночных гуляний и жители многоквартирных домов центральной части города обсуждают в сети.

«Правильно и сделали. Бывало, что до десяти музыка играла. Бывало и дольше. А когда начинают на этой же парковке колёсами шлифовать, так это вообще. Правда невозможно слушать», – делятся мнением подписчики Инстаграма.

«Вечером заедешь на площадь постоять – друг друга не слышно, разговаривать даже невозможно. Я представляю, что в квартирах творилось. Логика же какая у людей – шуметь можно до 11, значит будем шуметь так, чтоб весь центр слышал, – высказались другие. – Зато место ночью поспокойнее станет, и народ, который рядом живет, ему спокойнее будет спать. А вообще, молодёжь и не только, которая ездит на этих машинах, скоро и сама поймёт смысл этих знаков. Как только детки появятся».