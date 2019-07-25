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сегодня, 10:09 7

В Белогорске нашли способ утихомирить любителей шумных гулянок на площади

В Белогорске нашли способ утихомирить любителей шумных гулянок на площади
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Белогорским любителям ночных гулянок на автостоянке у площади имени 30-летия Победы ограничили время парковки. Здесь установлен знак, запрещающий стоянку автомобилей в ночное время.

Установке знака предшествовали обращения граждан в инстаграм-профиль главы Белогорска Станислава Мелюкова с просьбой принять меры к тем автолюбителям, кто с наступлением ночного времени суток громко слушает музыку, устраивает дрифт. Обращение без внимания оставлено не было и при взаимодействии с начальником межмуниципального отдела «Белогорский» Давидом Авидзба приняли решение об ограничении времени парковки машин.

«Знак “Стоянка запрещена” ограничивает время парковки с 22.00 до 07.00, – рассказал главный специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – В случае нарушения автомобилистами данного запрета последует наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, лишение прав управления транспортным средством от 4 до 6 месяцев, а также эвакуация транспортного средства на штрафстоянку».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, появление ограничения парковки участники ночных гуляний и жители многоквартирных домов центральной части города обсуждают в сети.

«Правильно и сделали. Бывало, что до десяти музыка играла. Бывало и дольше. А когда начинают на этой же парковке колёсами шлифовать, так это вообще. Правда невозможно слушать», – делятся мнением подписчики Инстаграма.

«Вечером заедешь на площадь постоять – друг друга не слышно, разговаривать даже невозможно. Я представляю, что в квартирах творилось. Логика же какая у людей – шуметь можно до 11, значит будем шуметь так, чтоб весь центр слышал, – высказались другие. – Зато место ночью поспокойнее станет, и народ, который рядом живет, ему спокойнее будет спать. А вообще, молодёжь и не только, которая ездит на этих машинах, скоро и сама поймёт смысл этих знаков. Как только детки появятся».

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#администрация Белогорска #Белогорск #жизнь

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Молодцы жители Белогорска

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Все гениальное просто! Лишь бы ГИБДД теперь не оплошало.

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    переедут в другой квартал. это называется с больной головы на здоровую. проблема не решена.

  • Клава

    Клава
    57 минут назад

    Написатель

    переедут в другой квартал. это называется с больной головы на здоровую. проблема не решена.



    Что значит с больной головы на здоровую? Тот, кто там куражился, реально не совсем дружили с головой. Орала музыка так, что окна дрожали. Зачем? Ночь люди с работы отдохнуть хотят, элементарно поспать! Дети, старики...им за что это вжиканье колес и бум-бум? Правильно сделали. Проблема, надеюсь, решена уже тем, что донесли-таки мысль, что хватит наглеть! Хотите музыки в ночи, дрифт этот (будь он не ладен) - езжайте за город, в глушь, в лес! И тусите там сколько влезет.

  • alex 3

    alex 3
    55 минут назад

    правильное решение

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    44 минуты назад

    В Благовещенске любители ночной музыки около центральной площади решили эту проблему просто и быстро: развернули этот знак в другую сторону))

  • Написатель

    Написатель
    6 минут назад

    Клава

    Написатель

    переедут в другой квартал. это называется с больной головы на здоровую. проблема не решена.



    Что значит с больной головы на здоровую? Тот, кто там куражился, реально не совсем дружили с головой. Орала музыка так, что окна дрожали. Зачем? Ночь люди с работы отдохнуть хотят, элементарно поспать! Дети, старики...им за что это вжиканье колес и бум-бум? Правильно сделали. Проблема, надеюсь, решена уже тем, что донесли-таки мысль, что хватит наглеть! Хотите музыки в ночи, дрифт этот (будь он не ладен) - езжайте за город, в глушь, в лес! И тусите там сколько влезет.



    вы в чтение умеете?

    то, что они съедут с одного мета и у вас там в квартале будет тихо всего лишь означает. что они переедут в другой район. где было тихо и начнут тусить там.

    это что - решение проблемы? с больной головы на здоровую это называется.

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