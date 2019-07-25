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сегодня, 10:04 1

Храм в микрорайоне Благовещенска сняли на видео с высоты птичьего полета

Храм в микрорайоне Благовещенска сняли на видео с высоты птичьего полета
Фото: Амур.инфо

Храм святой Ксении Петербургской, который возводят в микрорайоне Благовещенска, внешне уже принял свои очертания. Но из-за дождя работы по наружной отделке строения остановили, чтобы не нарушать технологию.

«Строительные работы на объекте идут своим чередом. Снаружи мастера частично залили фундамент под будущее ограждение храма, расчистили и разровняли территорию вокруг него. Цоколь здания будет отделан искусственным декоративным камнем. Этот материал уже готов к отправке в Благовещенск», – говорится на сайте храма.

Общая площадь храма – 652 квадратных метра. Высота – 29 метров. Здание начали строить в июне 2016 года. Когда закончат, пока не сообщается.

Храм возводится на пожертвования. На сайте церкви говорится, что неравнодушные люди перечислили больше 800 тысяч рублей. Суммы разные – от 100 рублей и выше. Сбор средств продолжается. Стоимость стройматериалов постоянно увеличивается, но, несмотря на это, работы не останавливаются, рассказал настоятель храма отец Георгий. Выходной у строителей только в воскресенье. В этот день в здании проводятся молебны.

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#религия #строительство

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  • Noir

    Noir
    41 минута назад

    Красивый офис.

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