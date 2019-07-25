Соцсети: в Благовещенске у пешехода случился эпилептический приступ (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске, в районе перекрестка улиц Зейской и Артиллерийской. На кадрах видно, что на проезжей части лежит человек, перед ним стоит автомобиль, также на месте находятся еще несколько людей.

Пользователи Инстаграма предположили, что автомобиль сбил пешехода. Однако один из юзеров пояснил, что ДТП не было. «Недостоверная информация, у пешехода случился эпилептический припадок, а водители, которые оказались очевидцами, постарались оказать человеку первую помощь до приезда скорой помощи», – написал он.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что относительно этого перекрестка имеются только сведения о происшествии недельной давности. 19 июля там велосипедист совершил наезд на пешехода.