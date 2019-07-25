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В Приамурье опрокинувшийся бензовоз поднимали вездеходом (видео)

В Приамурье опрокинувшийся бензовоз поднимали вездеходом (видео)
Фото: кадр видео

В Селемджинском районе Приамурья на фоне паводка случилось происшествие с бензовозом. Машина опрокинулась на бок. Чтобы ее вызволить, понадобилась тяжелая техника.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец Альберт, происшествие было на участке между населенным пунктами Стойба и Экимчан. Вышла из берегов Большая Стойбинка. Когда бензовоз ставили на колеса, уровень воды упал. Для этого применили гусеничный вездеход. Прежде чем машину подняли «на ноги», было несколько безуспешных попыток.

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#наводнение #происшествия #транспорт

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