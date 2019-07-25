По факту нападения на мужчин в центре Благовещенска возбуждено дело о хулиганстве (видео)

Фото: УМВД России по Амурской области

В Благовещенске полицейские задержали подозреваемых в хулиганстве. Преступление произошло у кафе в районе улиц Ленина – Шевченко. Трое мужчин умышленно избили троих в ночь с 19 на 20 июля.

Происшествие попало в поле зрения видеокамер. Видео драки было опубликовано на Амур.инфо. Прокуратура города Благовещенска по поручению прокурора Амурской области организовала проверку по факту нападения на мужчин. Также проверяется, как обеспечивается правопорядок в районе улиц Ленина и Шевченко.

В результате доследственной проверки благовещенская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Решение о возбуждении уголовного дела проверено прокурором города Благовещенска и признано законным. Личности всех нападавших установлены. Полицейские уже задержали двоих подозреваемых. И разыскивают третьего.

Видео: МО МВД России «Благовещенский»

«Мы были в кафе, потом вышли на улицу. Там поджидал человек в белой футболке. Потом подъехали еще двое, подошли к нам, начался разговор, меня ударили сзади и избили. Потом по видео посмотрели, они шарили в карманах. Мой телефон был в заднем кармане. Когда меня ударили, я упал на спину, поэтому телефон остался в кармане», – рассказывал Амур.инфо один из потерпевших. Что стало причиной драки – не сообщается.

У пострадавших в результате избиения зафиксировали различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга.