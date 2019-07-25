Статью о незаконном обогащении хотят ввести в УК РФ: обзор прессы

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Зачем 27-летний парень давал взятку сотруднику военкомата; за сколько правительство Ельцина собиралось продать финнам Карелию; как борются с фобиями наши звезды. Газета читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета». Из нее вы узнаете, что в УК РФ может появиться статья о незаконном обогащении. По ней можно будет сесть на пару лет. Я уже не раз рассказывал о безработных, у которых то самолет угонят, то миллиарды в разной валюте отберут. Отныне из пострадавших они будут становиться обвиняемыми. Ответ – «Из тумбочки» на вопрос – «Где деньги взял?» – уже не прокатят. Ну какие мысли могут возникнуть у вас после прочтения заметки «Откуда миллионы?». Во-первых, эта статья в УК может и не появиться: кто ж против себя в Госдуме станет голосовать? А во-вторых, может и появиться: если свои уже успели, наелись.

Также в номере

Еще интересны статьи, посвященные Шукшину. Я, пожалуй, сегодня пороюсь в его книгах, перечитаю пару самых любимых рассказов. Публикуется хорошее фото писателя, почитайте, посмотрите.

Еще, думаю, вы не пропустите интервью с финалистом «Большой книги» Романом Сенчиным, автором «Дождя в Париже».

А из курьёзного – заметка о том, как 27-летний парень пытался подкупить сотрудника военкомата, чтобы его призвали в армию. Было дело, однажды ему отказали в призыве, вот он и сделал очередную попытку послужить Родине. Военкоматчик отказался. То ли сумма – 55 тысяч рублей – не устроила, то ли не захотел отвечать за то, что пропустил в ряды ВС дурака.

Очень интересно

В «Амурской правде» прочел о молодом благовещенском поэте, который тратит на благотворительность деньги, полученные за свои выступления. Судя по тому, что поклонников у поэта немного (во всяком случае так написано в газете), благотворительность не очень разбогатела. Но здесь, наверное, дело не в деньгах, а в самом принципе участия в благих делах. К своим 20 годам парень написал уже около 300 стихотворений и подготовил к печати книгу избранного, куда вошли его лучшие опусы, созданные за 2014-2018 годы. Жаль, количество стихотворений, вошедших в сборник, не указывается, но, думаю, не менее трехсот.

Полный абзац

Давайте посмотрим, о чем «Комсомольская правда». Ну, понятно, шокирующая информация о том, что правительство Ельцина собиралось продать финнам Карелию за 15 миллиардов долларов. Так это или не так – изучите сами, но источник информации – не «одна баба», а целый бывший замминистра иностранных дел, так что, можно верить.

По прочтении у вас возникнут мысли, мол, и почему нас не продали Японии, но эти мысли быстро сгинут от осознания того, что четверть питьевой воды в стране – подделка. И это официальные данные, доложенные Путину. А каково на самом деле? А на самом деле поддельной воды – вообще до 80 %.

После этого сообщения заголовок о том, что «Мир находится на пороге новой смертоносной эпидемии» – уже не столь и страшен: не все ли равно, от чего?

На посошок

Я и завершу обзор «Комсомолкой». Ну где, как не здесь, можно прочесть о том, как борются с аэрофобией (боязнью перелетов), омматофобией (боязнь сглаза) и прочих фобий наши звезды! Вот, например, однажды в Диму Маликова запустили бутылкой (правда, пустой), и с тех пор у Алёны Апиной развилась демофобия (боязнь толпы). А как борется? А просто – не поет.

Но бог с ними, со звездами, вечно у них все не так, как у нас, простых. А вот для нас простых – статья о том, что упаковки в магазинах ужались на 7-20 %. То есть цена прежняя, а количество содержимого – меньше! Оказывается, не только 9 яиц в 10-яйцевой упаковке, но и… А всё перечислять не буду, наверное, сами иной раз удивляетесь, где былые 100 граммов мороженого?!