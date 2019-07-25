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25июля
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сегодня, 09:07 1

Погода в Амурской области не меняется – дожди: прогноз на 25 июля

Погода в Амурской области не меняется – дожди: прогноз на 25 июля
Фото: pixabay.com

25 июля в Амурской области облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный разгонится до 3-8, местами с усилением до 15 метров в секунду.

Температура воздуха не поднимется выше плюс 15...20, на севере – до 10...15.

В Благовещенске облачно, временами слабый дождь. Дует северо-восточный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах от плюс 17 до плюс 19, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    19 минут назад

    Лееенааа, наколдуй наконец солнышко блиинн

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