Погода в Амурской области не меняется – дожди: прогноз на 25 июля

Фото: pixabay.com

25 июля в Амурской области облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный разгонится до 3-8, местами с усилением до 15 метров в секунду.

Температура воздуха не поднимется выше плюс 15...20, на севере – до 10...15. В Благовещенске облачно, временами слабый дождь. Дует северо-восточный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах от плюс 17 до плюс 19, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 121

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова