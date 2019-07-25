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Произошел пожар в автотранспортном цехе ТЭЦ Благовещенска

Произошел пожар в автотранспортном цехе ТЭЦ Благовещенска
Фото: Амур.инфо

24 июля в 17:30 поступило сообщение о пожаре в автотранспортном цехе ТЭЦ Благовещенска. Огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 21 человека и 7 единиц техники прибыли на место через 5 минут. В течение 11 минут ликвидировали открытое горение, цех удалось отстоять.

Огнем повреждены утеплитель стеновых панелей и покрытие кровли на площади 5 квадратных метров. Причины и виновника случившегося предстоит установить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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