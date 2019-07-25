В России принят закон о выплате детских пособий до трех лет

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Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка будут получать больше семейных россиян. Деньги станут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года. Нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года. Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении.

Первая ключевая норма нового закона касается изменения так называемого критерия нуждаемости. То есть ранее введенные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка теперь смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Сейчас их получают те, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Это почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как уточнила замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова, изменение «порога бедности» приведет к тому, что число родителей, которые смогут получить «детские», увеличится с 45,7 процента до 68 процентов (этот показатель считается от общего числа родившихся детей – первых и вторых), сообщает «Российская газета».

Законом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет. Для этого документ принят с правительственной поправкой, вводящей для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе. Продление срока выплаты будет происходить по заявлению родителей. Это положение также вводится с 1 января 2020 года.

Вице-спикер Ольга Епифанова, комментируя новый закон, отметила, что рождаемость в РФ продолжает стабильно снижаться пятый год. «Мы приняли долгосрочный инструмент государственной семейной политики, который послужит стимулом для людей принять решение о рождении ребенка», – подчеркнула парламентарий.