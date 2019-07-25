Охранник клуба: девушки строят из себя больше,чем того стоят

Когда вы приходите в ночной клуб, то эти люди встречают вас у входа. Они практически никогда вам не нравятся (да, в принципе, не обязаны). Их основная задача – поддерживать порядок и не позволять дебоширам испортить отдых окружающим. Они видят трезвым взглядом все, что происходит в ночном клубе. Видят, молчат и делают свои выводы. Какие выводы сделал наш герой – узнаете в сегодняшнем материале. Экс-сотрудник фейс-контроля популярных в 2010-х годах клубов рассказал о своей работе на условиях анонимности…

– Никогда не видела объявления, в которых писали бы, что ищут людей на работу на фейс-контроль в ночном клубе. Как становятся фейсерами?

– Я занимался боксом, и меня позвали парни-спортсмены, которые уже работали на тот момент в клубах. Начальниками охраны были мужики, которые давно в зале занимались и знали нас, поэтому ставили без проблем. Я в первый раз встал на фейс в 16 лет. И все знали, что мы – спортсмены, за себя постоять сможем и при какой-то ситуации разобраться тоже.

– Бытует мнение, что на фейсе парни стоят хамоватые и недалекие…

– Бред. Все парни нормальные и адекватные. Был один парнишка, который учился на факультете истории в педе, тоже спортсмен. Человек образованный, с ним всегда было интересно разговаривать, но работал на фейсе. Поэтому никогда не скажу, что все охранники – быдло. К слову, все те, кто раньше работал в одном из закрывшихся клубов, хорошо устроились: одни – на работу в органы, у других– бизнес. Тогда просто работы не было особо, поэтому и шли в клуб. Днем – учеба, ночью – работа.

– Для многих парни, стоящие на фейсконтроле, вызывают не самые положительные эмоции, потому что от них зависит, пройдет ли человек дальше. По каким критериям решали, пропускать или нет?

– Прежде всего мы смотрели на внешность. Важно то, как выглядит человек в таких заведениях. В спортивной одежде раньше не пропускали. У девушек смотрели сумки обязательно, чтобы ничего постороннего там не было. Ну и, конечно пьяных не пускали, потому что знали, что ничем хорошим это не закончится.

– Часто сталкивался с агрессией в ответ на свои действия?

– Когда проверяли сумки у девушек, они частенько начинали грубить и спрашивать, что я там хочу найти, не понимая, что это моя работа. Мне сказали проверять – я это и делаю. Когда отказывались открывать сумку, мы просто не пускали, отдавали билетик обратно администратору и возвращали девушкам деньги. Когда приходили пьяные и мы их не пускали, бывало, что и угрожали, и пытались драку начать. Но это было все на словах Люди, когда подопьют, становятся очень смелыми. Таких мы выводили сразу.

– Через тебя каждую смену проходило по сотне людей. Запоминал лица?

– Да, пока работал, это было очень часто. Идешь по городу, встречаешь человека, смотришь и знаешь, какой трэш он вчера творил в клубе.

– Например?

– Любой трэш начинается с огромного количества алкоголя. В клубах пьют до состояния овощей. Когда люди засыпали на диванах, то мы брали их под руки и выносили из здания. Потом вызывали неотложку. Встречались экземпляры, которые не знали своей меры: их организм уже не переваривал алкоголь и начинал его отторгать. Не редкостью были ситуации, когда человек не в состоянии даже добежать до туалета, поэтому делал это прям на месте: на диваны, столы или на пол. За такое полагается штраф. У кого не было денег, те за собой убирали сами. Я много мерзостей видел. Мне как человеку брезгливому видеть все это было мерзко. Порой не понимал, как человек настолько может напиться, чтобы потерять рассудок и достоинство.

– Что скажешь о контингенте в то время?

– Контингент разный, например, в одном клубе обычно тусили мужики взрослые, но конфликтных ситуаций там всегда было больше, чем в другом, где была молодежь. С молодежью проще: ты подошел, любезно объяснил, что себя вести нужно чуть скромнее, и все. А там взрослые мужчины. Один раз было такое, когда дрались 20 взрослых мужиков. Мы прибежали и видим картину – стулья, столы летят, стены гипсокартонной нет. Мужики весят по 100-120 килограммов, они тяжелые, большие, тем более выпившие. Разнимать таких трудно. Причем видно было, что обеспеченные. Но где есть алкоголь, нормального поведения не жди. Мы их разняли, они успокоились, заплатили штраф по 50 тысяч рублей и ушли.

– А полицию в таких случаях вызывали?

– Не, мы вызывали полицию редко. Обычно все своими силами. Полиция – это крайний случай, когда в ход идут ножи или что-то еще. Ну и всегда вызывали, когда были драки на улице перед клубом, потому что это уже не наша территория и лезть в нее не должны.

– Обеспеченным людям все можно, поэтому они творят, что хотят, ибо смогут заплатить?

– Можно и так сказать. Либо когда люди имеют хоть небольшую власть, чувствуют себя неуязвимыми. Бывало, заходили к нам важные лица со значками неприкосновенности и вели себя, как самое настоящее быдло, швыряя в барменов сумки и разбивая стаканы. Некоторые пафосно заходили в клуб, смотря на нас сверху вниз, показывая статус, а потом напивались так, что пачкали диваны...

– Но ведь беспредел творят не только люди с деньгами?

– Естественно. Я работал в таких клубах, куда редко ходили адекватные обеспеченные люди. Но все же были. Поэтому основной беспредел был от самых обычных. Когда человек перепьет, уже неважно, какого он социального статуса. Те же драки устраивали разные люди. Кстати, драки в клубах – частое явление. Они были между всеми: и девушками, и парнями, и всеми сразу. Причем девушки дерутся жестче, и их всегда труднее разнять, потому что они начинают царапаться или оттаптывают ноги каблуками.

– Кстати, о девушках. Проработав продолжительное время в клубе, изменил ли ты представление о девушках?

– Я скажу так: девушки перестали себе цену знать. Многим было непринципиально – ехать домой или еще куда-то. Они садились в крутые тачки и уезжали с мужчинами, с которыми знакомы один день. Я не говорю, что такие все, но таких непринципиальных было немало. После закрытия клубов мы первым делом проверяли кабинки туалетов, потому что бывало, что они просто закрыты. Ты стучишься говоришь: «Одевайтесь, пожалуйста». И слышишь, как застегиваются ширинка и ремень. Они одеваются и выходят. Туалет в клубе – самое отвратительное место. Совсем не понимаю, как там можно... прям фу. Но им было непринципиально.

– Ты же сейчас ходишь в клубы. Как думаешь, поведение девушек изменилось по сравнению с тем временем, когда ты работал на фейс-контроле?

– Мне кажется, да. Раньше было проще познакомиться и заговорить. Сейчас такие девушки, которые раньше сразу соглашались ехать в сауну, сначала набивают себе цену. Строят из себя больше, чем того стоят.

– Вспоминая время работы на фейсе, какие воспоминания появляются?

– Исключительно положительные и теплые. Это было крутое время: молодость, клубный движ... Несмотря на всякие мелкие происшествия, негативные моменты, клуб – то место, где каждые выходные можно наблюдать самые разные смешные и странные ситуации и иметь потом вагон интересных историй. Также можно найти интересных людей и провести хорошо время.