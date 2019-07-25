Гороскоп 25 июля: Скорпионам необходимо одиночество, Девы столкнутся с противоречиями

Восход Солнца: 04:48

Заход Солнца: 20:24

Солнце в Льве.

Овен. Четверг будет простым, но интересным днем. Отложите намеченные покупки на другой день: вероятны значительные финансовые потери или обман. Благоприятны путешествия, физические нагрузки, творческая работа. Обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения методами народной медицины.

Телец. У Тельцов усиливается жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние. Благоприятно общение с друзьями, любовные свидания, творческие искания, интимные отношения. В решении любых вопросов сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи.

Близнецы. Вам на некоторое время может показаться, что проблемы,возникшие с новым проектом, могут свести его на нет. Может быть, вы перенервничали и поэтому неадекватно реагируете на события. Если вам удастся пережить этот напряженный этап, избежать скандала со своими друзьями и преодолеть другие препятствия на пути, успех вам обеспечен. Ваши планы могут измениться.Не исключено, что очень повезет в осуществлении ваших сокровенных замыслов.Звезды предсказывают вам невероятные предложения.

Рак. День покаяния и размышления. Время духовного очищения через страдания, через конфликты и противостояние с окружающими людьми. Сосредоточенность, погруженность в себя не позволят решать конкретные житейские задачи. Некоторая рассеянность и невнимательность могут привести к ошибкам или травмам. По возможности отложите важные дела на следующую неделю.

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Лев. Вероятно, сегодня вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Умение сыграть любую роль и привлечь нужных людей к выполнению своих задач обеспечит признание и успех. Однако ваши поступки должны быть основаны на реальной оценке происходящего.

Дева. Этот день связан с противоречиями и двойственностью. Возможно, что излишняя уверенность в себе и отчуждение может вас подвести. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье. Во второй половине дня велика вероятность неустойчивого настроения, раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности. Вы должны справиться с этими негативными явлениями.

Весы. Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Возможно, Весам и сегодня придется отстаивать свои взгляды, защищать собственные интересы. Старайтесь не попадать под чье-либо дурное влияние. Во второй половине дня возможно ухудшение настроения и самочувствия.

Скорпион. Этот день запомнится вам возвратом к прошлому. Возможно, именно сегодня вам захочется побыть наедине со своими мыслями,в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что надо.

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Стрелец. Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы. Опасайтесь сплетен и клеветы. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Козерог. День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, иначе вы рискуете попасть в неловкое или двусмысленное положение. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях.

Водолей. Скорее всего сегодня любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня.

Рыбы. В конце недели у Рыб открывается второе дыхание. Вы сможете добиться многого, откроете новые горизонты, добьетесь результатов. Вечер проведите в приятной компании, отдохните от работы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев