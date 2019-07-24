Метеоуправление Хэйхэ обещает обильные осадки до конца июля

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Управление речной безопасности Хэйхэ усилило внимание к паводковой ситуации на Амуре. Это связано в том числе с сильными осадками, которые обрушились на север провинции Хэйлунцзян в конце июля.

По данным Метеорологического управления Хэйхэ, в районе городской агломерации, расположенной на границе с Амурской областью, вплоть до 30 июля сохранится нестабильная погода. Местами пройдут сильные ливни, возможен град и сильный ветер. Власти предупреждают о поднятии уровня воды в реках.

Управление речной безопасности Хэйхэ внимательно следит за состоянием Амура и его притоков с китайской стороны от уезда Мохэ до уезда Цзяин, расположенного напротив ЕАО, и своевременно информирует население и соответствующие ведомства о неблагоприятных явлениях.

С 2019 года благодаря новым технологиям командный пункт Управления речной безопасности Хэйхэ усилил меры безопасности и расширил свою деятельность стараясь как можно более оперативно информировать ведомства и население о паводках и непогоде.

Также ведомство стало чаще обмениваться информацией с российской стороной. За 6 месяцев 2019 года Хэйхэ и Благовещенск обменивались информацией по паводкам, ледоходе и ледоставе в общей сложности 19 раз, сообщает агентство Biang со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

«Мы особенно усиливаем контроль за паводковой ситуацией, чтобы своевременно информировать о ситуации иностранные (российские – прим. ред.) пассажирские теплоходы, гарантировать для них нормальные условия для навигации, ради безопасности китайских и российских пассажиров», – заявил в интервью телеканалу сотрудник отдела Айхуэй Управления речной безопасности Хэйхэ.

За первое полугодие 2019 года Управление речной безопасности Хэйхэ произвело 2 358 проверок китайских и российских пассажирских теплоходов, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и 21 000 тонн грузов, которые отправлялись пассажирскими судами.

Всего за первое полугодие ведомством в районе Хэйхэ на Амуре было совершено 244 патрульные операции.