Амурские подтопленцы получат по 10 и 30 тысяч рублей

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Амурчане, в чьи дома зашла в дома, могут рассчитывать на поддержку от социальной защиты. Если пострадало жилье, должны выплатить 30 тысяч рублей, при утрате вещей и мебели – 10 тысяч рублей.

Муниципальные образования также могут оказать помощь жителям, сообщили в региональном министерстве соцзащиты. Если режим ЧС будет объявлен на региональном уровне, то, возможно, людям дополнительно помогут из средств резервного фонда, рассказали специалисты.

Подтопленцам необходимо написать заявление в управление социальной защиты населения по месту жительства. С собой необходимо взять паспорт, документ, подтверждающий право собственности, и справку о составе семьи.

Уже 200 человек написали заявления, большинство из них – жители Благовещенска. В ближайшее время начнутся выплаты.