Суд вынес приговор экс-главе администрации ЗАТО Циолковский Николаю Кохно

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Циолковского Николая Кохно. Его обвиняли в мошенничестве.

По информации следствия, в феврале 2015 года Николай Кохно, будучи главой администрации ЗАТО Циолковский узнал, что «Российские космические системы» планируют провести переговоры о закупке комплекса работ стоимостью около 100 миллионов рублей. Компании было необходимо построить здание своего представительства на космодроме Восточный, сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда.

Николай Кохно убедил подрядчика, что способен обеспечить ему победу в конкурсе, но предложил за это купить ему однокомнатную квартиру в Благовещенске. После подписания договора подряда, руководитель компании, уверенный, что победу в конкурсе ему помог одержать глава, перечислил ему около 2,2 миллиона рублей, в счет оплаты квартиры.

В действительности же бывший чиновник возможности влиять на решение руководства ОАО «Российские космические системы» не имел, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Благовещенский городской суд признал Кохно виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество». Экс-чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также Кохно обязали возместить деньги, перечисленные ему компанией-подрядчиком в счет оплаты квартиры.

Приговор в законную силу пока не вступил. Преступление выявлено УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело расследовалось СУ СК РФ по Амурской области. Государственное обвинение поддерживала прокуратура города Благовещенска.