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Родственники просят помочь в поиске рыбака, пропавшего в Амурской области

Родственники просят помочь в поиске рыбака, пропавшего в Амурской области

В Ивановском районе на реке Зее в ночь с 12 на 13 июля пропал мужчина. По словам родственников, это произошло за селом Семиозёрка. Родные просят откликнуться всех, кому что-либо известно о нем.

Мужчину зовут Александр Борисович Дуплищев, он 1974 года рождения. Как рассказала супруга Оксана, Александр отправился с товарищами на рыбалку. С их слов она знает, что ночью они все легли спать, а утром не обнаружили ни Александра, ни лодку.

Позже плавсредство нашли ниже по течению, а вот об Александре до сих пор ничего не известно.

В момент исчезновения мужчина был одет в рыбацкий пятнистый костюм, футболку серо-желтого цвета с нагрудным карманом. На шее у него была серебряная цепочка с крестом, на безымянном пальце правой руки – обручальное кольцо из желтого металла.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Александра Дуплищева, просят позвонить по телефонам: 02, 112 или 8962-285-13-56 (супруга Оксана).

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#происшествия

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    49 минут назад

    А был ли он в той лодке?

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