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сегодня, 19:04 0

Амурчане делятся апокалиптическими фото и видео из Селемджинского района

Амурчане делятся апокалиптическими фото и видео из Селемджинского района

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фото и видео из Селемджинского района. На них запечатлены результаты прохождения паводка на этой территории.

Как рассказал собеседник агентства, видео снято по дороге из Экимчана в Февральск. «Как только спускаешься с перевала, с экимчанского, вот, пожалуйста, промыло все. Теперь уже основательно дороги нет. Я уж не знаю, что там дальше, дальше мы не проедем просто», – говорит в этом ролике мужчина. А на фото, пояснил собеседник, – дорога на поселок Златоустовск: разрушился подъезд к автомобильному мосту.

«Дорога от Экимчана до Златоустовска в двух местах перемыта. В одном месте проезд есть, во втором, там, где мост, проезда нет. К восстановительным работам приступим, как только спадет вода. Техника готова, люди готовы. Что касается дороги Экимчан – Февральск, там три перемыва – в районе Лукачка, в районе Осипкана и в районе Большого Караурака», – прокомментировал агентству глава Селемджинского района Мухамед Беков.

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#наводнение #происшествия #транспорт

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