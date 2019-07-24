Следствие: малыша, забитого насмерть в Белогорске, били и раньше

В настоящее время уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел. Расследование находится на заключительной стадии. Все основные следственные действия выполнены, проведены все необходимые экспертизы. «Нас немного задержало то, что в производстве у сотрудников полиции находилось уголовное дело в отношении этого же лица по факту причинения телесных повреждений средней тяжести этому же ребенку. Соответственно, уголовное дело было изъято и передано нам», – прокомментировал руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области Иван Залунин.

То, что ребенка били и раньше, было установлено уже после того, как было возбуждено уголовное дело по факту убийства. «У ребенка были установлены телесные повреждения более давние, чем те, которые повлекли его смерть», – уточнили в СУ СК РФ по Амурской области. Дело расследуется не только по факту убийства малыша – возбуждено также дело по статье 117 УК РФ «Истязание». Что касается тех повреждений, которые причинили средней тяжести вред здоровью мальчика, они были причинены в январе 2019 года. А события, от которых погиб ребенок, произошли в феврале текущего года. «В ближайшее время, примерно в августе, будем планировать дело к окончанию», – добавил Иван Николаевич.

Молодой человек, обвиненный в избиении маленького сына своей сожительницы, дал признательные показания. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также уголовное дело расследовалось и в отношении органов опеки. Дело в том, что 17-летняя мать воспитывалась в приемной семье. В настоящее время вынесено постановление о прекращении этого уголовного дела. Состава преступления в действиях должностных лиц следствие не установило.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мать ребенка обвинялась в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд назначил ей наказание в виде 150 часов обязательных работ.