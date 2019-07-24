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24июля
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Паводок в Приамурье заставил привести отряды ВВО в повышенную готовность (видео)

Паводок в Приамурье заставил привести отряды ВВО в повышенную готовность (видео)
Фото: скриншот видео пресс-службы ВВО

Резкое ухудшение паводковой обстановки в Амурской области заставило мобилизоваться военнослужащих ВВО. Сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций армии приведены в повышенную готовность. Решение связано с резким ухудшением паводковой обстановки в Приамурье.

В соединениях и воинских частях объединения находится более 400 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники. Дежурные службы проводят круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в районах воинских частей и других ведомственных объектов. Организовано взаимодействие с органами МЧС, местного самоуправления регионов.

Основу отрядов ликвидации последствий составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей объединения.

Накануне в Амурской области состоялось специальное учение по ликвидации последствий поводков со сводными спасательными группами объединения Восточного военного округа.

В ходе учения военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в назначенные районы. На водоемах группы отработали наведение понтонных переправ с перевозкой тяжелой военной техники. Также были развернуты пункты оказания первой медицинской помощи условно-пострадавшим. Специалисты РХБ защиты организовали обследование прибрежной зоны на отсутствие в воде и грунте вредных примесей.

В учении были задействованы штатные понтонно-мостовые парки, буксирно-моторные катера и другая специальная техника количеством около 40 единиц.

Подобные тренировки помогают постоянную поддерживать готовность отрядов и улучшить взаимодействие между подразделениями. В случае необходимости, военнослужащие общевойскового объединения округа готовы оказать помощь пострадавшим от стихии в любом районе зоны ответственности, сообщает пресс-служба ВВО.

Общевойсковая армия Восточного военного округа дислоцируется на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

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#военные #наводнение #учения

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