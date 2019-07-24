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Для сокращения очереди дошколят в благовещенских садах перепрофилировали группы

Для сокращения очереди дошколят в благовещенских садах перепрофилировали группы
Фото: admblag.ru

В 2019 году 3 600 маленьких благовещенцев получили путевки в детский сад. Из них 1 398 малышей – это дети до трех лет. В этой возрастной группе – от рождения до 3 лет – около 5 тысяч детей стоят в очереди на путевки.

Дети от трех до семи лет местами в детских садах Благовещенска обеспечены на 100 %, таковы данные городского управления образования. За последние три года в городе значительно улучшилась ситуация по обеспечению детей местами в муниципальных детских садах. В дошкольных образовательных учреждениях ежегодно проводится работа по созданию дополнительных мест для детей раннего дошкольного возраста.

Так, с 1 августа в Благовещенске будут открыты дополнительные 140 мест за счет перепрофилирования групп в детских садах. На эти цели из городского бюджета было выделено более 9 миллионов рублей.

Всего же на сегодняшний день более 13 500 детей получают дошкольное образование в 17 муниципальных детских садах Благовещенска. Охват дошкольным образованием в текущем году составляет 83 %, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в городе ведется строительство нового детского сада, где также предусмотрены места для детей раннего возраста, осуществляются предпроектные работы по перепланировке и капитальному ремонту зданий и помещений для размещения в них дополнительных мест.

Родителям дошколят напоминают, что, если при получении путевки родители не обратятся в детский сад до 1 сентября, путевка будет считаться невостребованной и ее получит следующий в электронной очереди малыш, и после 15 сентября в садиках пройдет докомплектование.

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#городская власть #дети #мэрия #образование

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