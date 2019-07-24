Инвестор канатной дороги: средств на нее точно хватит, долгостроя не будет

Владимир Коновалов, исполнительный директор компании-инвестора канатной дороги через Амур, стал гостем «Эха Москвы в Благовещенске». Он поделился нюансами будущей работы международного проекта, рассказал о стоимости проезда, графике работы.

Интерес к проекту Владимир Коновалов объяснил тем, что в России начинает формироваться отрасль государственного частного партнерства, и их компания в качестве инвестора рада быть участником этого процесса.

«В фокусе нашего внимания приоритетные для страны проекты, частные или полное финансирование которых предполагается за счет частных источников. По имеющимся данным, сейчас город Хэйхэ посетило около 1 миллиона человек, и только небольшая их часть пересекла границу в нашу сторону. То есть турпоток увеличивается с каждым годом, по нарастающей. Также китайское правительство значительно субсидирует перевозки. Прямо сейчас есть прямой рейс всего с одной технической пересадкой Чжухай – Хэйхэ. Чжухай находится напротив Макао. Также сокращены цены на билеты Харбин – Хэйхэ. Ну и плюс мы уверены, что для наших граждан будет намного комфортнее пересекать границу по канатной дороге», – рассказал собеседник.

В компании посчитали, что канатная дорога будет востребована с обеих сторон, это подтвердила разработанная финансовая модель, по которой просчитано, что это направление является перспективным.

Владимир Коновалов напомнил, что по проектной мощности, канатная дорога будет состоять из 4 линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Между двух берегов будут ходить 4 гондолы вместимостью 60 человек, китайская сторона предлагала – 100 человек. Как и сейчас, пассажиры смогут беспошлинно провозить с собой грузы до 25 килограммов. На обслуживании дороги будут работать 55 человек.

Пропускная способность дороги составит 457 человек в час, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. По планам, уже через несколько лет ежегодный транспортный поток пассажиров составит более 1 миллиона человек.

Проект включает в себя терминальную станцию площадью 20 тысяч квадратных метров на участке 4,9 гектара. Оно будет соединен с так называемым депо, куда будут приходить кабинки с пассажирами. По словам Коновалова, сейчас адаптируется под наши условия архитектурная концепция объекта, разработанная голландским проектным бюро UNStudio – одним из лучших архитектурных бюро мира, у которой более 20 лет опыта и более 70 реализованных проектов в Азии, Европе и США. Терминал включит в себя залы пункта пропуска, магазин беспошлинной торговли – все, что есть в существующем речном вокзале.

О судьбе существующего пункта пропуска после запуска канатной дороги исполнительный директор компании-ивестора, по его словам, не знает.

Проект объекта пока полностью не готов, ведется соответствующая работа. «Проектирование ведется, заказали проект у российской компании "Национальные канатные дороги". Параллельно здесь просто нужно грамотно разделить на две части. Есть само оборудование канатной дороги – здесь должны проектировать специалисты, которые занимаются канатными дорогами, и есть само терминальное здание – здесь тоже будет российская компания проектировщик», – рассказал Владимир Коновалов.

Генеральный подрядчик проекта тоже пока не определен, но известно, что это будет российская компания, которая затем станет привлекать субподрядчиков.

По оборудованию и технологиям канатной дороги инвестор работает сообща с китайской стороной. «Буквально вчера вернулись из командировки, где параллельно сводим этот процесс, чтобы было все идентично. Требования к своей терминальной станции китайские партнеры предъявляют сами, сами определяют площадь – у них будет площадь практически такая же, как у нас. Общая стоимость проекта с нашей стороны в районе 3,5 миллиарда с оборудованием и строительством терминала. Но мы оборудование с китайским партнером делим пополам. Остальное, то, что на нашем берегу, мы делаем самостоятельно. Китайская сторона практически такую же сумму собирается потратить», – сообщил собеседник.

Все работы также ведутся параллельно. Разработанный график сверяется на обоих берегах Амура примерно раз в две недели. Закончить объект также должны одновременно – в 2022 году. Тогда и будет известная окончательная цена поездки.

«Билет не будет однозначно больше существующей цены, но, так как объект будет сдан в 2022 году, здесь сложно спрогнозировать и дать четкий ответ, это будет уже ближе к сдаче объекта в эксплуатацию. (…) Мы планируем график работ с 8 до 23 часов, практически 365 дней в году. Единственное, 3-4 дня, как обещают проектировщики и производители оборудования, будут происходить какие-то работы», – поделился исполнительный директор компании Z DEVELOPMENT.

В настоящий момент, по словам Владимира Коновалова, проводятся геологические и геодезические изыскания на участке, основные работы начнутся в 2020 году. Все строительство будет проводиться только на суше, так как протяженность участка в 970 метров позволяет не задействовать речное дно.

Качество работ, по заверению Коновалова, будет контролироваться постоянно: «Объект сложный, он будет проходить Главгосэкспертизу, с государственными контрольными органами мы будем работать здесь плотно, тесно и сообща. (…) Проектировщики, строители, поставщики оборудования – у них практически у всех есть представительства и на китайской стороне. Тот есть проект будет проходить параллельную экспертизу».

Наблюдать за всеми работами на строительстве смогут все желающие. Для этого специально создадут сайт, на который в режиме реального времени будет поступать картинка онлайн камер, установленных на стройплощадке.

Представитель компании инвестора, с уверенностью говорит о том, что амбициозный уникальный проект обязательно будет реализован и средств на него точно хватит.

«У нас уже все просчитано, и мы с максимальной уверенностью можем сказать, что эта дорога не превратится в долгострой. Будем надеяться. Строительство не так растянуто. Мы озвучиваем реальный срок – 2 года. Это ближайшее время, поэтому будем надеяться, что ничего нам не помешает», – подытожил Владимир Коновалов.