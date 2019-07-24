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Будем расследовать, пока не раскроем: следствие об убийстве Веры Захаровой

Будем расследовать, пока не раскроем: следствие об убийстве Веры Захаровой

Кто убил Веру Захарову? Ответ на этот вопрос продолжают искать в Амурской области. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах одного из самых громких уголовных дел последнего времени. За убийство ребенка судили дядю девочки – Александра Эндерса. Коллегия присяжных его оправдала.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 10-летняя школьница пропала 8 сентября 2014 года. Девочку искали везде, всеми возможными способами. Спустя полгода, в апреле 2015 года, близ села Васильевка были обнаружены вещи и останки ребенка. В сентябре 2016 года следствие заявило о раскрытии дела: обвинение в убийстве пало на Александра Эндерса. Это муж родной тети девочки. 23 марта 2017 года Эндерса судили присяжные. Коллегия вынесла оправдательный вердикт, решив, что Эндерс не виновен ни в совершении насильственных действий сексуального характера, ни в убийстве Веры.

«В настоящее время расследование продолжается, срок следствия по делу продлен. Принимаются меры по установлению лица, совершившего преступление. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия. Пока лицо, совершившее преступление, не установлено», – сообщил заместитель руководителя следственного управления Игорь Кузенков.

«Будем расследовать, пока не раскроем», – пообещал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Амурской области Станислав Белянский.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Среди ментов ищите

  • brb

    brb
    51 минута назад

    Причем, среди высокопоставленных. Высокосидящих, так точнее.

  • КанзаС

    КанзаС
    30 минут назад

    Дело Чести ! После такого конфуза... Кстати, дядя Веры еще не свалил на ПМЖ в забугорье то ?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    26 минут назад

    Шура, не пишите тут под разными никами всякую ерунду. В СИЗО ремонт сделали в вашей камере...

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