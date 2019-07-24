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Амурский областной суд признал думу Циолковского неправомочной

Амурский областной суд признал думу Циолковского неправомочной
Фото: www.instagram.com

22 июля Амурский областной суд признал думу Циолковского неправомочной. Иск с соответствующим требованием в суд подала администрация ЗАТО. Кроме того, согласно решению суда, в космограде должны начать процедуру досрочных выборов в представительный орган. Голосование могут назначить на осень.

В думе космограда изначально было 9 депутатов, по партийной принадлежности все они – либерал-демократы. Известно, что часть живет в Циолковском, часть – в Благовещенске. Работа думы постоянно вызывала нарекания в администрации. В мае сообщалось, что два заседания не состоялись из-за отсутствия кворума. Глава Циолковского Сергей Левицкий собирался обратиться в суд, чтобы «признать незаконным бездействие думы» и понудить депутатов принять изменения в бюджет. В июне два депутата и председатель представительного органа написали заявления о сложении полномочий. 1 июля администрация Циолковского обратилась с иском в суд. 22 июля судья вынес решение.

«На сегодняшний день депутатов действующих осталось 4 человека. Председатель и двое депутатов сложили полномочия. По одному вступил в силу приговор по уголовному делу, и еще один сложил добровольно полномочия. Кворума не было. И учитывая, что дума постоянно срывала заседания, не являлась, переносила заседания, проводила заседания непонятно где, иногда и просто в машине. (…) 2 июня они провели заседание в машине. Провели вчетвером, вынесли решение, которое было опротестовано в суде.

И в последний раз 22 июля они должны были собраться в 10 утра в Циолковском, как положено. Мы пришли на заседание, прокурор и я, то есть глава. Но в 9:55 нам сообщили о том, что заседание думы переносится в Благовещенск в офис партии ЛДПР на 13:00. Конечно, этого нельзя делать. Есть у нас зал заседаний, официальное место проведения думы. Устав и регламент говорят о том, что заседание думы должно быть открытым – на нем должны присутствовать прокурор, глава города с правом совещательного голоса, иные лица, жители нашего города. А они просто взяли и перенесли в Благовещенск», – рассказал Амур.инфо глава Циолковского Сергей Левицкий.

Решение Амурского областного суда о признании думы неправомочной депутаты решили обжаловать. У народных избранников есть на это 10 дней. Апелляционная жалоба, вероятно, будет рассматриваться Верховным судом РФ. Решение суда о роспуске думы депутаты называют незаконным.

«Поскольку у нас Сидоров находится под подпиской о невыезде, мы написали ходатайство, чтобы Сидоров участвовал в заседании в ЗАТО Циолковском, но суд это ходатайство не удовлетворил. Нами было экстренно принято решение провести заседание в Благовещенске в штабе ЛДПР.

Четко нигде, ни в уставе, ни в ФЗ, не указано – можем или не можем проводить. Дума ЗАТО Циолковский состоит из депутатов, которые принимают решения касаемо ЗАТО. Мы же не принимаем решения касаемо Благовещенска. (…) Тут нарушений никаких нет. Прокуратуру и администрацию мы уведомили. Администрация приехала с опозданием, решения были приняты. Мы избрали председателя, заместителей председателя и объявили довыборы, это самое главное.

Когда объявлена процедура довыборов, то уже ни суд, ни кто-либо еще, не имеет права распустить думу. Мы зарегистрировали, подписались, представили в виде ходатайства судье наше решение. Единственное, оно не было зарегистрировано на тот момент в журнале в самом ЗАТО Циолковском, но в этот же день к вечеру его зарегистрировали», – пояснил депутат думы Циолковского Александр Быковский.

Что касается сложения полномочий некоторых депутатов, Александр Быковский говорит, что процедура принятия решения по этому вопросу, по его информации, была нарушена.

«Трое депутатов написали заявление о сложении полномочий, но по регламенту мы обязаны голосовать за то, чтобы эти депутаты вышли. Это коллегиальный орган. Если, например, мы им отказываем несколько раз, они могут обратиться в суд и суд нас обяжет это произвести. Таких процедур не проводилось, и этого не было вообще. Просто они написали заявления, и господин Левицкий посчитал почему-то, что дума уже расформирована. (…) Без голосования депутаты не выходят, это невозможно», – сказал Александр Быковский.

В администрации Циолковского намерены исполнить решение областного суда. В ближайшее время могут быть назначены досрочные выборы в думу Циолковского. Возможно, они состоятся в октябре 2019 года. Без работающей думы администрация будет исполнять ранее принятый бюджет, пояснил Сергей Левицкий.

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#выборы #закон #Циолковский

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Комментарии
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  • Саймон

    Саймон
    1 час назад



    22 июля Амурский областной суд признал думу Циолковского неправомочной.



    Отмучались депутаты и слава Богу.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    1 час назад

    «СЫН ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА» ИЗ ЦИОЛКОВСКОГО

    Продолжим наш рассказ об удивительных людях, ставших депутатами городской Думы ЗАТО Циолковский от партии ЛДПР. Мы уже поведали о либерально-демократическом ниндзя, едва не изрубившим разделочными ножами на куски свою девушку с грудным ребенком. Этого персонажа, скорее всего, от правосудия уже ничего не спасет и в ближайшем будущем его ожидает казенный дом в мрачных и совсем не в желто-синих цветах.

    Но если наш предыдущий «герой» - обычный бытовой злодей с явно нездоровой психикой, то следующий, второй по очереди персонаж – «птица» совершенно иная. Остап Бендер сегодняшнего дня, а скорее даже, наш доморощенный, настоящий амурский «сын лейтенанта Шмидта». Именно так мы его и будем именовать, поскольку он, как никто другой просто идеально подходит на роль наследника легендарных литературных проходимцев и авантюристов.

    Итак, знакомьтесь – Быковский Александр Сергеевич. Молодой предприниматель из Благовещенска, также ставший осенью этого года депутатом городской Думы ЗАТО Циолковский от ЛДПР. Пусть вас не смущает банальная внешность заурядного братка из 90-х этого молодого человека. За «быковатым» взглядом (простите уж за тавтологию) спрятан глубокий и изощренный ум, который бы, наверняка, оценили, будь они живы, Ильф с Петровым.

    Практически человек-икона или человек-эпоха! Открываешь страницы в социальных сетях нашего героя, одновременно оторопь и гордость берет за земляка. Вот он стоит рядом со звездными политическими лидерами, именитыми спортсменами, героями Советского Союза, космонавтами. Кто ты, юный счастливец, которого судьба свела с такими людьми?!

    На первый взгляд, практически никто. Мелкий делец из Благовещенска, «прославившийся» разве что тем, что в 2013 году чудом не угодил за решетку, как организатор незаконных казино в областном центре, да тем, что чуть позже активно пытался «отжать» жилищно-коммунальный бизнес все в том же Циолковском. Ах, да, есть еще один маленький, но для знающих потусторонний Благовещенск людей, на самом деле, большой и многое объясняющий нюанс. Александр Сергеевич является одним из доверенных лиц максимально авторитетного предпринимателя, видного члена «Единой России» Анатолия Фесенко.

    Так, собственно, почему, «сын лейтенанта Шмидта»? Все очень просто. Всем окружающим людям Александр Быковский обязательно представляется то троюродным, то просто внуком легендарного летчика-космонавта СССР №5, дважды героя Советского Союза Валерия Быковского. Об этом он, кстати, неизменно рассказывал избирателям в ходе предвыборной кампании. Это постоянно подчеркивает в тех же самых соцсетях. По всей видимости, магическая фраза «Здравствуйте, я внук космонавта Быковского. Да-да, того самого Быковского», - творит настоящие чудеса.

    Кстати, как вам выражение о приезде космонавта «к нам, в Госдуму»? С самомнением у парня явно полный порядок. Впрочем, это уже лирика. Ну так о главном. Как утверждают компетентные люди из Роскосмоса, никакого ни просто, ни трехкратного внука у великого космонавта Быковского в Благовещенске никогда не было и нет. Ни сном ни духом о нем и вдова легендарного покорителя космоса. И является Быковский Александр Сергеевич самым обычным самозванцем.

    Зачем же тогда ему понадобилось представляться внуком великого космонавта? Возможно, в юности быть однофамильцем героя показалось крутым. А позже находчивый персонаж решил извлечь из такого совпадения и практическую пользу, поняв, что «родственные нити» открывают не только разные двери, но и дают возможность знакомства с влиятельными людьми. А дальше понесла нелегкая…

    Забавно было бы узнать реакцию авторитетных федеральных персонажей, что вместе с ними фотографировался «сын лейтенанта Шмидта», то есть «внук космонавта Быковского».

    Кстати, «внук», судя по всему, совсем потеряв берега, на своей странице в соцсетях с гордостью демонстрирует политические предпочтения после прохождения соответствующего теста.

    Как известно, безнаказанность рождает безнаказанность. Вот и «внук космонавта», видимо считая принадлежность к действительно великому «деду» серьезной индульгенцией прославился как один из самых злостных в Благовещенске нарушителей правил дорожного движения.

    Только за последнее время на авантюриста был составлен 81 (!) протокол об административных правонарушениях. А спектр этих нарушений «внука космонавта» невероятно широк. Здесь и превышение скорости, управление незарегистрированным транспортным средством, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и т.д.

    Всего 81 административное правонарушение! «Сын лейтенанта Шмидта» будто специально подчеркивает свой особый статус и свое наплевательское отношение к законам, которые действуют не для всех. Он же – «внук космонавта»! Как там зовут самую известную московскую автобеспредельщицу? Мара Багдасарян, кажется. Так вот, Александр Быковский – это не только «внук космонавта», депутат из Циолковского, но и наша амурская Мара…

    https://telegra.ph/SYN-LEJTENANTA-SHMIDTA-IZ-CIOLKOVSKOGO-06-30

  • Светлана Троекурова

    Светлана Троекурова
    1 час назад

    ну что за люди у нас в политику лезут....

  • ytopic

    ytopic
    50 минут назад

    дорогой, Леонид Ильич, сам понял что написал?

  • OT

    OT
    20 минут назад

    ytopic

    дорогой, Леонид Ильич, сам понял что написал?



    А что непонятного? Зачем афишироваться внуком космонавта Быковского?

    А потом картина маслом то, что он близкий доверенный едро в лице Фесенко, а от ЛДПР является депутатом. Это реально всем картинам картина

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