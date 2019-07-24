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22 июля Амурский областной суд признал думу Циолковского неправомочной. Иск с соответствующим требованием в суд подала администрация ЗАТО. Кроме того, согласно решению суда, в космограде должны начать процедуру досрочных выборов в представительный орган. Голосование могут назначить на осень.

В думе космограда изначально было 9 депутатов, по партийной принадлежности все они – либерал-демократы. Известно, что часть живет в Циолковском, часть – в Благовещенске. Работа думы постоянно вызывала нарекания в администрации. В мае сообщалось, что два заседания не состоялись из-за отсутствия кворума. Глава Циолковского Сергей Левицкий собирался обратиться в суд, чтобы «признать незаконным бездействие думы» и понудить депутатов принять изменения в бюджет. В июне два депутата и председатель представительного органа написали заявления о сложении полномочий. 1 июля администрация Циолковского обратилась с иском в суд. 22 июля судья вынес решение.

«На сегодняшний день депутатов действующих осталось 4 человека. Председатель и двое депутатов сложили полномочия. По одному вступил в силу приговор по уголовному делу, и еще один сложил добровольно полномочия. Кворума не было. И учитывая, что дума постоянно срывала заседания, не являлась, переносила заседания, проводила заседания непонятно где, иногда и просто в машине. (…) 2 июня они провели заседание в машине. Провели вчетвером, вынесли решение, которое было опротестовано в суде.

И в последний раз 22 июля они должны были собраться в 10 утра в Циолковском, как положено. Мы пришли на заседание, прокурор и я, то есть глава. Но в 9:55 нам сообщили о том, что заседание думы переносится в Благовещенск в офис партии ЛДПР на 13:00. Конечно, этого нельзя делать. Есть у нас зал заседаний, официальное место проведения думы. Устав и регламент говорят о том, что заседание думы должно быть открытым – на нем должны присутствовать прокурор, глава города с правом совещательного голоса, иные лица, жители нашего города. А они просто взяли и перенесли в Благовещенск», – рассказал Амур.инфо глава Циолковского Сергей Левицкий.

Решение Амурского областного суда о признании думы неправомочной депутаты решили обжаловать. У народных избранников есть на это 10 дней. Апелляционная жалоба, вероятно, будет рассматриваться Верховным судом РФ. Решение суда о роспуске думы депутаты называют незаконным.

«Поскольку у нас Сидоров находится под подпиской о невыезде, мы написали ходатайство, чтобы Сидоров участвовал в заседании в ЗАТО Циолковском, но суд это ходатайство не удовлетворил. Нами было экстренно принято решение провести заседание в Благовещенске в штабе ЛДПР.

Четко нигде, ни в уставе, ни в ФЗ, не указано – можем или не можем проводить. Дума ЗАТО Циолковский состоит из депутатов, которые принимают решения касаемо ЗАТО. Мы же не принимаем решения касаемо Благовещенска. (…) Тут нарушений никаких нет. Прокуратуру и администрацию мы уведомили. Администрация приехала с опозданием, решения были приняты. Мы избрали председателя, заместителей председателя и объявили довыборы, это самое главное.

Когда объявлена процедура довыборов, то уже ни суд, ни кто-либо еще, не имеет права распустить думу. Мы зарегистрировали, подписались, представили в виде ходатайства судье наше решение. Единственное, оно не было зарегистрировано на тот момент в журнале в самом ЗАТО Циолковском, но в этот же день к вечеру его зарегистрировали», – пояснил депутат думы Циолковского Александр Быковский.

Что касается сложения полномочий некоторых депутатов, Александр Быковский говорит, что процедура принятия решения по этому вопросу, по его информации, была нарушена.

«Трое депутатов написали заявление о сложении полномочий, но по регламенту мы обязаны голосовать за то, чтобы эти депутаты вышли. Это коллегиальный орган. Если, например, мы им отказываем несколько раз, они могут обратиться в суд и суд нас обяжет это произвести. Таких процедур не проводилось, и этого не было вообще. Просто они написали заявления, и господин Левицкий посчитал почему-то, что дума уже расформирована. (…) Без голосования депутаты не выходят, это невозможно», – сказал Александр Быковский.

В администрации Циолковского намерены исполнить решение областного суда. В ближайшее время могут быть назначены досрочные выборы в думу Циолковского. Возможно, они состоятся в октябре 2019 года. Без работающей думы администрация будет исполнять ранее принятый бюджет, пояснил Сергей Левицкий.