Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки и ее отца отправили на экспертизу в Хабаровск

Об этом рассказали в амурском следственном управлении во время пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства с начала текущего года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 7 апреля в Ивановке были убиты 38-летний мужчина и его 11-летняя дочь. На месте преступления находился племянник убитого, 28-летний Андрей. У него на теле были ножевые ранения. Мужчину доставили в больницу, где прооперировали. А затем ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство двух и более лиц». Он признался в содеянном.

Как сообщило руководство СУ СК РФ по Амурской области, ранения молодой человек нанес самостоятельно, чтобы отвести от себя подозрения в жестокой расправе над родственниками. О мотивах преступления, по словам следователей, говорить пока рано. Как было отмечено, и убитый, и раненый мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Это дело можно было уже и окончить, но при производстве амбулаторной судебной психиатрической экспертизы у экспертов возникли сомнения в клинической картине. Была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. В настоящее время ее проводят в бюро психиатрических экспертиз Хабаровска. В конце августа она должна завершиться, и в сентябре–октябре дело будет направлено в суд», – рассказал заместитель руководителя следственного управления Игорь Кузенков.

Обвиняемому в убийстве мужчины и его дочери грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Однако если эксперты признают, что в момент совершения преступления убийца находился в состоянии невменяемости, то есть не мог осознавать характер и опасность своих действий, то тогда он не подлежит уголовной ответственности. В этом случае ему могут назначить принудительное лечение.