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Видеоблогер скончался после того, как съел червей и запил их крепким алкоголем

Видеоблогер скончался после того, как съел червей и запил их крепким алкоголем
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Знаменитый китайский видеоблогер по фамилии Сунь скончался во время прямой трансляции на китайском аналоге YouTube платформе DouYu. Блогер был известен публике тем, что постоянно употреблял в пищу в прямом эфире различных существ в живом виде.

Мужчина жил в городе Хэфэй и постоянно снимал нестандартные блоги и прямые эфиры. Но недавно любовница нашла тело возлюбленного, когда пришла к нему в гости. Известно, что за два дня до смерти блогер провел трансляцию, во время которой пил много крепкого алкоголя, который закусывал многоножками, гекконами и мучными червями.

На аккаунт блогера было подписано более 150 тысяч человек. Чтобы привлечь внимание новых подписчиков, он соорудил специальное колесо, разделенное на секторы: на нем он гадал, что употребит в пищу. Среди вариантов были многоножки, гекконы, мучные черви, уксус, яйца, пиво и крепкий спиртной напиток байцзю.

Последняя прямая трансляции Сунь состоялась 18 июля около восьми часов вечера. Полицейские обнаружили блогера без сознания, на столе в комнате находилась живность, которую он обычно ел перед камерой. Его компьютер находился в режиме прямой трансляции.

Полиция проводит расследование и выясняет причину смерти. Все видео блогера были удалены с его канала, сообщает «Лента.ру».

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