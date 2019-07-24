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24июля
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сегодня, 15:50 6

В Благовещенске мужчина открыл огонь по подросткам и ранил их

В Благовещенске мужчина открыл огонь по подросткам и ранил их
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в районе КПП случилось серьезное происшествие. Днем 23 июля мужчина открыл стрельбу по подросткам 17 и 18 лет. Они были ранены. Нападавший находится в розыске.

Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил информированный источник, сведения подтвердили в следственном управлении СКР по Амурской области.

По сведениям источника, мужчина стрелял в подростков из ружья. Один был ранен в живот, второй – в ногу. Молодые люди убегали от нападавшего, он их преследовал и стрелял неоднократно.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    28 минут назад

    Ничего не путаете? Каким образом убегающий мог получить ранение в живот??? Не думаю, что он был ранен в живот до того момента, как начал убегать.

  • postal

    postal
    24 минуты назад

    18 лет это уже не подросток.

  • Rumpelstiltskin

    Rumpelstiltskin
    15 минут назад

    Коллега (молодая женщина) живущая на КПП сегодня рассказывала на работе, что вчера вечером гуляла с собакой и к ней пристали две какие то малолетки, парень и девка примерно такого же возраста, вначале до собаки доколупались, потом до нее. КПП и Тайвань наводнен обитателями общаги медколледжа, может из-за этого такая ситуация...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    11 минут назад

    Kadet_84Ничего не путаете? Каким образом убегающий мог получить ранение в живот??? Не думаю, что он был ранен в живот до того момента, как начал убегать.


    Из ружья в живот и потом убежал, хы. Может пуля резиновая была.

  • Adolf

    Adolf
    5 минут назад

    Выпросили

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 минуты назад

    Видать "достали" мужика по "взрослому", раз он средь бела дня за ружьё схватился, а может всё банально просто, пьяные разборки. Поймают, выяснят.

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