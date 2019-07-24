В Благовещенске мужчина открыл огонь по подросткам и ранил их

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в районе КПП случилось серьезное происшествие. Днем 23 июля мужчина открыл стрельбу по подросткам 17 и 18 лет. Они были ранены. Нападавший находится в розыске.

Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил информированный источник, сведения подтвердили в следственном управлении СКР по Амурской области.

По сведениям источника, мужчина стрелял в подростков из ружья. Один был ранен в живот, второй – в ногу. Молодые люди убегали от нападавшего, он их преследовал и стрелял неоднократно.