Ученые обнаружили неожиданное средство от рака
Китайские ученые нашли средство, которое подавляет рост раковых опухолей у мышей. Эксперимент проводили с чернилами каракатицы.
Частицы от чернил каракатицы могут превращать иммунные клетки макрофаги M2 с подавленной противоопухолевой функцией в макрофаги М1, которые наоборот препятствуют развитию рака.
М1 разрушают раковые клетки с помощью активации Т-лимфоцитов и через фагоцитоз («переваривание»).
Также в ходе экспериментов стало известно, что при инфракрасном воздействии на эти наночастицы, они становятся еще сильнее и подавляют почти все злокачественные образования и формирование метастазов в живых мышцах, а в культурах убивают около 90% опухолевых клеток, сообщает «Рамблер».
У грызунов, которые лечились с помощью наночастиц и облучения, опухоль уменьшилась в два раза.
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