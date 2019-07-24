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сегодня, 15:49 0

Ученые обнаружили неожиданное средство от рака

Ученые обнаружили неожиданное средство от рака
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Китайские ученые нашли средство, которое подавляет рост раковых опухолей у мышей. Эксперимент проводили с чернилами каракатицы.

Частицы от чернил каракатицы могут превращать иммунные клетки макрофаги M2 с подавленной противоопухолевой функцией в макрофаги М1, которые наоборот препятствуют развитию рака.

М1 разрушают раковые клетки с помощью активации Т-лимфоцитов и через фагоцитоз («переваривание»).

Также в ходе экспериментов стало известно, что при инфракрасном воздействии на эти наночастицы, они становятся еще сильнее и подавляют почти все злокачественные образования и формирование метастазов в живых мышцах, а в культурах убивают около 90% опухолевых клеток, сообщает «Рамблер».

У грызунов, которые лечились с помощью наночастиц и облучения, опухоль уменьшилась в два раза.

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#наука

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