Ученые обнаружили неожиданное средство от рака

Китайские ученые нашли средство, которое подавляет рост раковых опухолей у мышей. Эксперимент проводили с чернилами каракатицы.

Частицы от чернил каракатицы могут превращать иммунные клетки макрофаги M2 с подавленной противоопухолевой функцией в макрофаги М1, которые наоборот препятствуют развитию рака.

М1 разрушают раковые клетки с помощью активации Т-лимфоцитов и через фагоцитоз («переваривание»).

Также в ходе экспериментов стало известно, что при инфракрасном воздействии на эти наночастицы, они становятся еще сильнее и подавляют почти все злокачественные образования и формирование метастазов в живых мышцах, а в культурах убивают около 90% опухолевых клеток, сообщает «Рамблер».

У грызунов, которые лечились с помощью наночастиц и облучения, опухоль уменьшилась в два раза.