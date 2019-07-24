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сегодня, 15:17 0

Амурчанка рассказала о странном дожде, от которого пострадали ее посевы (видео)

Амурчанка рассказала о странном дожде, от которого пострадали ее посевы (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Тамбовского района. Женщина рассказала о том, что в селе Гильчин прошел «кислотный» дождь. От него пострадали картошка и помидоры.

Наблюдалась ли еще у кого-то в селе такая же проблема, женщина сказать не смогла.

«У нас не было дождей. Как-то вот рядом в округе везде шли – в Благовещенске лило, в Раздольном… И пошел, по-моему, 21 июля сильный ливень. Он шел, шел и шел. Утром на другой день я посмотрела – как-то помидоры висят странно. Маленько вода сошла, и выяснилось, что они как вареные. Что случилось, я не знаю», – рассказала она.

Женщина заметила, что похожий эффект наблюдала давно в городе Свободном. Тогда она решила, что это происки соседей, но оказалось, что проблема затронула не только ее.

Агентство попросило прокомментировать видео, снятое в огороде, начальника благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павла Жирнова.

«Судя по всему, просто у томатов, у картофеля произошел температурный стресс. Было жарко, а потом стало холодно, дождь пошел. Бывает, что при резком понижении температуры они обвисают. Резкий перепад от жары к холоду привел к такому эффекту», – отметил специалист.

По его словам, растения отойдут, но для пользы можно применить стимуляторы – «Эпин», «Циркон», «Стимул». Также можно воспользоваться гуматами, при этом во время манипуляций нужно строго придерживаться инструкций.

Павел Жирнов констатировал, что кислотные дожди не проявляются подобным образом, также он исключил воздействие гербицидов.

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#погода #происшествия #сельское хозяйство

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