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Благовещенцев по громкой связи предупреждают о приближающейся непогоде (видео)

Благовещенцев по громкой связи предупреждают о приближающейся непогоде (видео)
Фото: Амур.инфо

24 июля в Благовещенске ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом горожан информируют голосовыми сообщениями на улицах областной столицы. Как пояснили в администрации, муниципальная система экстренного оповещения имеет по городу 35 точек.

«Уважаемые граждане, 24 июля во второй половине дня ожидаются сильные дожди и усиление ветра. Просим вас соблюдать осторожность, особое внимание уделить детям. По возможности воздержаться от нахождения на улице», – говорится в сообщении.

По информации Амурского гидрометцентра, 24 июля в Благовещенске: днем облачно, дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, с усилением до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 17...19 градусов.

Управление по делам ГОЧС Благовещенска напоминает, в этот период увеличивается количество аварий на объектах жизнеобеспечения населения, возможен обрыв линий электропередачи, аварии на коммунальных и энергетических сетях, срыв рекламных щитов.

Благовещенцам рекомендуют, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, не парковаться возле зданий, строений, насаждений, особое внимание уделить детям. Руководителям предприятий, использующих в работе подъёмно-транспортное оборудование, необходимо обеспечить надёжное его крепление, сообщается на сайте администрации Благовещенска.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС города Благовещенска: 202-112.

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