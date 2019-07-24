Олег Кожемяко: я настроен работать как минимум один губернаторский срок

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Депутат отмечал, что нынешний полпред Юрий Трутнев мало появляется на публике, в то время как Кожемяко не только постоянно мелькает в новостных сводках, но и много высказывается обо всем Дальнем Востоке.

«Мне сложно комментировать чье-то личное мнение. В Приморье полгода назад состоялись выборы. Впереди 5 лет работы по развитию региона, по решению тех проблем, которые волнуют жителей Приморья. Я настроен работать как минимум один губернаторский срок, оправдывая доверия приморцев, выполняя взятые на себя обязательства», – цитирует Олега Кожемяко РИА «Восток-Медиа».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что губернатором Приморья Олег Николаевич, скорее всего, долго не будет. «Знаю, что, наверное, долго его там не задержат, в Приморье. Пару лет. Потому что человек большой, ему большая дорога», – говорил Лукашенко.