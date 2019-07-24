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сегодня, 14:32 2

Дополнительные силы МЧС брошены из Хабаровска в Приамурье (фото)

Дополнительные силы МЧС брошены из Хабаровска в Приамурье (фото)
Фото: dvrpso.ru

24 июля из Хабаровска в Амурскую область вертолетами Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра (АСЦ) МЧС России убыла аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России в составе 60 человек.

«В связи с неблагоприятным прогнозом и возможным ухудшением гидрологической обстановки в отдельных районах Амурской области, принято решение направить воздушным транспортом в Благовещенск аэромобильную группировку Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда для реагирования на возможные ЧС», – рассказал начальник ДВРПСО МЧС России Георгий Иорданов.

На сайте ведомства сообщается, что спасатели оснащены плавсредствами, гидрокостюмами, шанцевым и гидравлическим инструментом, световыми башнями для неотложных работ в темное время суток, средствами связи и другим необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ.

Сегодня же в Амурскую область из Хабаровска на машинах отправляется аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 100 человек.

В Приамурье спасатели будут находиться до стабилизации обстановки, оказывать всю необходимую помощь жителям пострадавших районов и местным властям.

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#МЧС #наводнение

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Комментарии
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  • Даймонд

    Даймонд
    1 час назад

    видно всё очень плохо

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 минуты назад

    угу

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