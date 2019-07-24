Амурская область стала самым штрафобезопасным регионом
Подведены итоги первого полугодия 2019 года по количеству штрафов, полученных автомобилистами России. Амурскую область назвали самым безопасным по штрафам регионом. Анализ проводили специалисты сайта «Штрафы ГИБДД».
Топ-5 самых штрафоопасных регионов России возглавил Ненецкий автономный округ. Здесь на одного жителя за полгода приходится 2,18 штрафа. Второе место в рейтинге заняла Карелия с 0,3 штрафа на одного водителя. На третьем месте Московская область — 0,2 штрафа. Четвертое место досталось Астраханской области — 0,17 штрафа на одного жителя. Закрывает пятерку город Москва с 0,16 штрафа на одного москвича за полугодие.
Самым штрафобезопасным регионом стала Амурская область. Здесь на одного жителя приходится 0,005 штрафа. С небольшим отрывом от нее идет Иркутская — 0,008 штрафа. Далее — Республика Хакасия с 0,01 штрафа на жителя, Магаданская область (0,013) и Якутия (0,014).
Рейтинг сайта «Штрафы ГИБДД» показывает, сколько штрафов в среднем приходится на одного жителя региона РФ в период с 01.01.2019 по 30.06.2019. В основу аналитики легло исследование о количестве населения на 1 января 2019 года и данные о выписанных штрафах в 2019 году в разбивке по областям России.
С полной информацией обо всех регионах можно ознакомиться по ссылке.
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