Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 1

Амурская область стала самым штрафобезопасным регионом

Амурская область стала самым штрафобезопасным регионом
Фото: Амур.инфо

Подведены итоги первого полугодия 2019 года по количеству штрафов, полученных автомобилистами России. Амурскую область назвали самым безопасным по штрафам регионом. Анализ проводили специалисты сайта «Штрафы ГИБДД».

Топ-5 самых штрафоопасных регионов России возглавил Ненецкий автономный округ. Здесь на одного жителя за полгода приходится 2,18 штрафа. Второе место в рейтинге заняла Карелия с 0,3 штрафа на одного водителя. На третьем месте Московская область — 0,2 штрафа. Четвертое место досталось Астраханской области — 0,17 штрафа на одного жителя. Закрывает пятерку город Москва с 0,16 штрафа на одного москвича за полугодие.

Самым штрафобезопасным регионом стала Амурская область. Здесь на одного жителя приходится 0,005 штрафа. С небольшим отрывом от нее идет Иркутская — 0,008 штрафа. Далее — Республика Хакасия с 0,01 штрафа на жителя, Магаданская область (0,013) и Якутия (0,014).

Рейтинг сайта «Штрафы ГИБДД» показывает, сколько штрафов в среднем приходится на одного жителя региона РФ в период с 01.01.2019 по 30.06.2019. В основу аналитики легло исследование о количестве населения на 1 января 2019 года и данные о выписанных штрафах в 2019 году в разбивке по областям России.

С полной информацией обо всех регионах можно ознакомиться по ссылке.

Просмотров всего: 555

#транспорт

распечатать


Общество 14

Сотрудники Благовещенской скорой помощи собираются провести митинг
Происшествия

Паводок лишил населенные пункты Зейского района автосообщения
Происшествия 8

В ДТП у строящегося храма в Благовещенске пострадали трое взрослых и ребенок

Происшествия 13

В Благовещенске участники ДТП снесли забор у строящегося храма (фото, видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • starco

    starco
    1 час назад

    Конечно, самый штрафобезопасный. Где ещё вы можете спокойно ездить непристёгнутым, без включенных фар, разговаривая по телефону ? У нас это и нарушением-то не считается. В других регионах львиная доля штрафов - от камер видеовиксации, штрафующих и за пересечение стоп-линии, и за проезд на запрещающий сигнал светофора, и за нарушение требований разметки, и всякие там парконы. А у нас - вольница...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь