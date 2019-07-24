Амурская область стала самым штрафобезопасным регионом

Фото: Амур.инфо

Подведены итоги первого полугодия 2019 года по количеству штрафов, полученных автомобилистами России. Амурскую область назвали самым безопасным по штрафам регионом. Анализ проводили специалисты сайта «Штрафы ГИБДД».

Топ-5 самых штрафоопасных регионов России возглавил Ненецкий автономный округ. Здесь на одного жителя за полгода приходится 2,18 штрафа. Второе место в рейтинге заняла Карелия с 0,3 штрафа на одного водителя. На третьем месте Московская область — 0,2 штрафа. Четвертое место досталось Астраханской области — 0,17 штрафа на одного жителя. Закрывает пятерку город Москва с 0,16 штрафа на одного москвича за полугодие.

Самым штрафобезопасным регионом стала Амурская область. Здесь на одного жителя приходится 0,005 штрафа. С небольшим отрывом от нее идет Иркутская — 0,008 штрафа. Далее — Республика Хакасия с 0,01 штрафа на жителя, Магаданская область (0,013) и Якутия (0,014).

Рейтинг сайта «Штрафы ГИБДД» показывает, сколько штрафов в среднем приходится на одного жителя региона РФ в период с 01.01.2019 по 30.06.2019. В основу аналитики легло исследование о количестве населения на 1 января 2019 года и данные о выписанных штрафах в 2019 году в разбивке по областям России.

С полной информацией обо всех регионах можно ознакомиться по ссылке.