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сегодня, 13:32 14

Сотрудники Благовещенской скорой помощи собираются провести митинг

Сотрудники Благовещенской скорой помощи собираются провести митинг

В областном центре Приамурья коллектив станции скорой помощи, которую может коснуться реформирование, собирается провести митинг. Публичное мероприятие запланировано на начало августа.

Во вторник, 23 июля, организаторы подали в благовещенскую мэрию заявку с просьбой разрешить проведение митинга 4 августа с 12:00 до 15:00 на площади Ленина. В заявке указано участие до 300 человек и использование плакатов с лозунгами, а также звукового сопровождения.

«Цель митинга – сохранить организацию в том виде, в котором она сейчас работает. Работа станции четко отлажена годами, 10-летиями. 30 ноября службе скорой помощи в Благовещенске будет 80 лет. В 1939 году все началось с одной повозки, и вот за 80 лет выстроили всю систему – 20 бригад, гараж, коллектив», – рассказали организаторы.

В благовещенской администрации подтвердили, что уведомление о проведении публичного мероприятия принято. В течение трех дней организаторам будет дан ответ.

Как сообщало Амур.инфо, ранее с похожим призывом – ничего не менять в работе благовещенской скорой – коллектив обратился через социальные сети. Люди считают, что гараж неотложки вместе с машинами хотят продать в частные руки, что может негативно сказаться на работе службы. В ответ губернатор опубликовал в своем Инстаграме информацию, что речь идет не о частных руках, а о госкорпорации «Ростех», благодаря чему станция сможет получить новые автомобили с современным оборудованием и улучшить качество оказания услуг, сохранить весь коллектив и даже повысить водителям зарплату. Он заверил, что окончательное решение еще не принято, и собирался провести по этому поводу переговоры в столице, а затем результаты этих переговоров обнародовать.

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#здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • Даймонд

    Даймонд
    2 часа назад

    правильно-надо всем прийти и поддержать медиков-это наступление на наше здоровье

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Что то вы тут темните товарищи, не ходят люди на митинг, из за того, что им повысят зарплату.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Ну на площадь Ленина им точно администрация разрешения не даст, а вот где-нибудь на "Тайване" пускай митингуют!Думаю на верху уже все решено и без этих митингов!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Graf1977

    Ну на площадь Ленина им точно администрация разрешения не даст, а вот где-нибудь на "Тайване" пускай митингуют!Думаю на верху уже все решено и без этих митингов!



    Выходить надо в любом случае, не важно куда. Власть вспоминает о народе, только когда он выходит на улицу.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    На заре перестройки был в командировке в одном из совхозов Мазановского района, зашел к директору, а он говорит, что у него собрание коллектива, если не занят, то пойдем, послушаешь. Я пошел, послушал, через 15 минут у меня волосы на голове «зашевелились». Речь шла о создании хозрасчетных бригад, полеводов, животноводов, механизаторов, управленцев. Закончилось собрание, пришли в кабинет, говорю директору, ты сам то веришь, что это будет работать. Говорю что полеводы с доярками не дождутся техники, потому что тем выгоднее будет работать на стороне, например лес возить, а сеялки веялки ........ Он так грустно посмотрел на меня и говорит, не будет, но из района заставляют. Встретил его через год, получилось все как говорили, механизаторы нашли работу на стороне, не стало хватать корма, скот пошел под нож, уменьшились поля севооборота, часть полей бросили (в первую очередь неудобные), начались склоки, дележ оставшейся техники, посыпались увольнения. Еще через год совхоз закончил свое существование, поначалу появилось много фермерских хозяйств, но ведь тут надо делать все, и технику содержать, и поля обрабатывать, и строительством заниматься - и люди не потянули. Пропали фермеры, зато кругом заросшие поля и разрушенные совхозные фермы и строения. Уж очень нынешнее напоминает.

    Опять обещают новую технику, улучшение взаимодействия и руководства. Вот только вместо заброшенных полей, в этом случае, не появится ли много новых кладбищ. А то уже оптимизировали лечебные учреждения, да так, что территория кладбищ увеличилась в разы.

    И бесплатный совет губернатору, что бы не получилось как с мусорной реформой, старую организацию сломали, новую не построили, на контейнерных площадках вонь и грязь, в городе чище не стало, так что не ломая старую структуру, постройте новую, не большую, посмотрите как она будет работать, как управляться, где «узкие места». Да, купите 3-4 новые машины, наберите новый штат, пусть параллельно поработают 3-4 года, а потом вернитесь к этому вопросу. Затратно, да, но люди- это вам не поля заброшенные.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Царь Васе минус в карму запишет и недоверие недалёко ...

  • Ардекс

    Ардекс
    1 час назад

    Пятая колонна , лодку раскачивают дормоеды. Не нравится тут пусть в свою омерику любимую едут , там их и в 911 наверное не примут.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Вся эта схема передачи муниципальной службы скорой помощи(вместе с имуществом) в частную собственность сильно напоминает аферу с РКС (АКС). Платить будем гораздо больше (только в этом случае из бюджета), а обслуживание станет хуже. Крупный бизнес хочет подмять под себя как можно больше жизненно-важных сфер деятельности, чтобы потом диктовать свои условия гражданам. Сначала влезут пользуясь административным ресурсом (губернатор же поддерживает), потом тарифы будут увеличивать и мы уже будем вынужденны оплачивать все их "хотелки".

    Что мешает просто закупить технику у Ростехно (если она так остро необходима) и оставить все как есть? Или опять "оптимизацию" нужно провести?

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    1 час назад

    Интересен еще один момент в этом вопросе: ........ автопарк скорой помощи изношен....... переход на новую систему позволит обновить автопарк на автомобили с лучшим оснащением, что позволит улучшить качество медицинской помощи, при этом часть автомобилей существующего автопарка будет передана в районы. Так вот в существующем автопарке если и есть то одна - две машины скорой помощи в надлежащем состоянии, остальное ХЛАМ, причем ............., соответственно замену нужно производить в целом по области. У меня вопрос , что за периметром города не люди живут и им не нужна высококвалифицированная помощь? Ведь если на ХЛАМЕ да по нашим дорогам, человека из того же Волково, Грибское, Ивановка, не довезут до города, или это программа не доживи до пенсии, помоги государству???!!!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Нужно короткую агитку о митинге и его целях, дате и месте разослать по WA - какая-то часть народа будет информирована.

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    В Москве власти митинги не замечают в частности проходящие на той неделе, а тут темболее не заметят !!!

  • Myxira

    Myxira
    58 минут назад

    Таранов

    В Москве власти митинги не замечают в частности проходящие на той неделе, а тут темболее не заметят !!!



    В смысле, не замечают? Только вчера Памфилова проводила встречу с выбракованными кандидатами, выслушивала более четырех часов все их жалобы и заявления. Обещала над этим работать.

  • Таранов

    Таранов
    51 минута назад

    Обещать не значит жениться, и в новостях ни слова об этих митингах на федеральном канале

  • Myxira

    Myxira
    47 минут назад

    Таранов

    Обещать не значит жениться, и в новостях ни слова об этих митингах на федеральном канале



    Вами было заявлено: "митинги не замечают".

    При чем тут жениться? Очень даже заметили. И отреагировали. А что будет далее - понаблюдаем.

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