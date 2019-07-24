Сотрудники Благовещенской скорой помощи собираются провести митинг

В областном центре Приамурья коллектив станции скорой помощи, которую может коснуться реформирование, собирается провести митинг. Публичное мероприятие запланировано на начало августа.

Во вторник, 23 июля, организаторы подали в благовещенскую мэрию заявку с просьбой разрешить проведение митинга 4 августа с 12:00 до 15:00 на площади Ленина. В заявке указано участие до 300 человек и использование плакатов с лозунгами, а также звукового сопровождения.

«Цель митинга – сохранить организацию в том виде, в котором она сейчас работает. Работа станции четко отлажена годами, 10-летиями. 30 ноября службе скорой помощи в Благовещенске будет 80 лет. В 1939 году все началось с одной повозки, и вот за 80 лет выстроили всю систему – 20 бригад, гараж, коллектив», – рассказали организаторы.

В благовещенской администрации подтвердили, что уведомление о проведении публичного мероприятия принято. В течение трех дней организаторам будет дан ответ.

Как сообщало Амур.инфо, ранее с похожим призывом – ничего не менять в работе благовещенской скорой – коллектив обратился через социальные сети. Люди считают, что гараж неотложки вместе с машинами хотят продать в частные руки, что может негативно сказаться на работе службы. В ответ губернатор опубликовал в своем Инстаграме информацию, что речь идет не о частных руках, а о госкорпорации «Ростех», благодаря чему станция сможет получить новые автомобили с современным оборудованием и улучшить качество оказания услуг, сохранить весь коллектив и даже повысить водителям зарплату. Он заверил, что окончательное решение еще не принято, и собирался провести по этому поводу переговоры в столице, а затем результаты этих переговоров обнародовать.