Десятки тындинцев раскрашивают свои дворы

Фото: правительство Амурской области

Жители Тынды взялись за кисти и краски в рамках акции «Разноцветный город». Благоустроить дворы и придомовые территории тындинцам предложили городские власти. Акция стартовала в середине июня и продолжается до сих пор.

Горожане активно принимают участие, поэтому завершать её организаторы пока не планируют. Разукрасить двор может любой желающий. Всё необходимое для работ им предоставляют управляющие компании.

Самыми активными участниками акции «Разноцветный город» стали жители микрорайона «Новый Таёжный». На покраску лестничных перил, лавочек и клумб управляющая компания «СеверЭнергоСервис» предоставила более двадцати пяти банок краски. Только в этом районе жители десяти домов облагородили и сделали красочными свои дворы. Активным горожанам в ходе акции предлагают сделать ярче не только дворы и придомовые территории, но и разукрасить заборы и ограждения, чтобы добавить красок на улицах столицы БАМа.

Подобная акция прошла в городе Зея. Здесь местные жители разукрасили 108-метровый забор. Так активисты решили бороться с вандалами. Мероприятие прошло в ходе социального проекта «СтопВандал». Он победил в конкурсе президентских грантов, получив на реализацию 95 тысяч рублей.

Делать города Приамурья лучше, красивее и комфортнее помогает национальный проект «Жильё и городская среда». Он будет реализовываться с 2019 по 2024 год и направлен на обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, увеличение объёма жилищного строительства, кардинальное повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства. Нацпроект «Жилье и городская среда» затронет около 7,5 тысячи городов и муниципалитетов в том числе и на территории Амурской области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил в своём отчёт о работе за год, что первоочередная задача для областных властей – не только реализация нацпроекта, но и региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

В регионе уже есть результаты программы: в этом году в 2 раза увеличилось число муниципалитетов, получающих материальную поддержку для благоустройства городской среды. Это позволит сделать комфортнее не менее 11 общественных пространств и не менее 42 дворовых территорий.

Кроме этого, в регионе работает проект по поддержке местных инициатив, он позволяет городам и сельским территориям получить деньги из областного бюджета на реализацию своих проектов по благоустройству территорий. В этом году на реализацию 82 проектов региональные власти выделили 80 миллионов рублей, сообщается на сайте амурского правительства.