Амурчанам задолжали зарплату на 68 миллионов рублей

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Прокуратура Амурской области проанализировала работу по защите трудовых прав граждан за первое полугодие 2019 года. В этой сфере выявлено более 2,7 тысячи нарушений закона, принято свыше 2 тысяч актов реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 335 лиц.

Для восстановления прав граждан на оплату труда прокуроры в суд направили почти 2 тысячи заявлений на сумму около 52 миллионов рублей. По результатам прокурорских проверок было возбуждено два уголовных дела.

Благодаря принятым мерам 30 предприятий выплатили работникам задолженность по зарплате на сумму 106 миллионов рублей. Удалось добиться полного погашения задолженности крупными предприятиями АО «ЖКХ "Ресурс-Райчихинский"», ООО «ТТС № 2 МК», АО «Автокран» и другими.

На начало июля в Приамурье сохраняется задолженность по оплате труда на сумму 68 миллионов рублей, что существенно меньше, чем в 2018 году (91,8 миллиона рублей), сообщает прокуратура Амурской области.

Помимо фактов невыплаты зарплаты прокурорами выявлялись случаи несвоевременной выплаты заработной платы, несвоевременного и не в полном объеме расчета при увольнении, оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска позже установленного законодателем трехдневного срока до его начала.

«По всем фактам нарушения законодательства в сфере оплаты труда принимались исчерпывающие меры прокурорского реагирования с целью восстановления нарушенных прав граждан», – отмечает ведомство.

К примеру, по требованию прокурора Белогорска в марте 2019 года работникам ООО «Строительная компания Мост» выплачена задолженность по заработной плате в сумме свыше 10 миллионов рублей.

По результатам проверки прокуратуры Тамбовского района в июне работникам ООО «Амурдорстрой» была выплачена заработная плата на сумму свыше 1 миллиона рублей.

В мае текущего года по результатам проверки прокурора Благовещенска погашена задолженность по оплате труда 11 работникам ОАО «Амурдорснаб» на сумму более 2 миллионов рублей.

Вопросы состояния законности в сфере оплаты труда находятся на особом контроле прокуратуры области. Проверки в данной сфере продолжаются.