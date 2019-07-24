В Благовещенске бесплатно научат снимать фильмы на смартфон

Фото: https://vk.com

Бесплатный мастер-класс по детскому кино- и видеотворчеству пройдет в рамках подготовки к II Открытому Дальневосточному фестивалю «КинАмурчик». Куратор конкурса Дмитрий Димитров приглашает детей и взрослых на занятие, которое пройдет 3 августа в 11 часов в зрительном зале ГДК.

«КинАмурчик» — один из пяти конкурсов VI Международного фестиваля «Детство на Амуре», который пройдет в Благовещенске при поддержке Фонда президентских грантов.

Заявки принимаются до 20 августа по номинациям: игровой короткометражный фильм, анимационный фильм, видеоблог, буктрейлер, телесюжет и «Сказки России и Китая».

Дмитрий Димитров занимается режиссурой и продюсированием, принимал участие в региональных видеоконкурсах. На занятие приглашаются начинающие видеоблогеры, юные кинолюбители или видеоператоры.

«Я расскажу про особенности видеосъемки, как создавать видеоролики, качественно снимать на смартфон и даже как вдохновить команду съемочной площадки. Приходите, я отвечу на все вопросы», — пригласил всех желающих Дмитрий Димитров.

Подобный мастер-класс уже проводили для воспитанников загородного детского лагеря «Огонек», на этот раз его решили провести в Благовещенске.

Участие в мастер-классе бесплатное, но по предварительной записи. Заявки принимаются по телефону 46-26-54 или по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 144, Городской дом культуры.

В прошлом году дети прислали организаторам 92 мини-фильма, в финал прошло тоже немало — 61 сюжетное видео, снятое, в том числе и на мобильный телефон. География — Благовещенск, Белогорск, Свободный, Владивосток, Уссурийск, Лесозаводск, Большой Камень, Дальнереченск, Новосибирск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мегион и казахский Шымкент. Гран-при осталось в Благовещенске. Подробнее — в рубрике «Культпросвет».