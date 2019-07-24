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сегодня, 13:13 0

Питерский чиновник брал взятки медом и яйцами

Питерский чиновник брал взятки медом и яйцами
Фото: fancycrave1 с сайта Pixabay

В Санкт-Петербурге суд наложил штраф на инспектора комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города Сергея Бутина за взятки от уличных торговцев. Чиновнику выписали штраф в размере 650 тысяч рублей.

Бутин с 2015 года занимался тем, что проверял незаконные торговые точки и получал деньги от продавцов «за спокойную работу». Выяснилось, что от продавщицы с улицы Чебышевской Северной столицы Бутин ежемесячно получал 2 тысячи рублей «оброка». У продавца с улицы Рубакина чиновник изымал мед и масло, а у другого продавца с той же улицы – яйца.

Обвиняемый признал свою вину частично: «мед не брал».

Суд признал Бутина виновным в получении взятки и мелком мошенничестве. Он должен выплатить штраф – 650 тысяч рублей, а также теперь он не сможет занимать должности на госслужбе в течение двух лет, сообщает Eg.ru.

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#происшествия

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