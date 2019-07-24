Погода в Амурской области по-прежнему в депрессии: прогноз на 25 июля

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25 июля в Амурской области облачно, днем с прояснениями, в большинстве районов будет идти дождь, в отдельных районах – сильный, гроза. Ночью местами по северу туман. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 3-8, местами по югу – порывы до 13-18 метров в секунду.

Температура ночью опустится до плюс 11...16, по северу местами – до 5...10. Днем будет 16...21, местами по северу – 10...15. В Благовещенске облачно, ночью пойдет дождь, днем – временами слабый. Ветер ночью восточный – 9-14, днем юго-западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 14...16, днем – около 20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова