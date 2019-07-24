Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:05 0

Магаданскую область накрыл снегопад

Магаданскую область накрыл снегопад
Фото: www.instagram.com

В Магаданской области выпал снег. Его зафиксировали в трех округах региона, местами на перевалах и трассах региона сохраняется снежный покров.

«Снег выпал в Омсукчанском, Сусуманском и Ягоднинском округах. Конечно, для июля это необычно даже для Колымы. Только что в этих местах фиксировали тридцатиградусную жару. Но на самом деле жара еще вполне возможна, и этот снег, конечно, растает. Снегопады принес холодный циклон», ­– сообщил представитель регионального Гидрометцентра.

Он добавил, что обычно первые снегопады на Колыме фиксируют в середине-конце августа, сообщает РИА Новости.

Просмотров всего: 301

#погода

распечатать


Общество

Погода в Амурской области по-прежнему в депрессии: прогноз на 25 июля
Общество

Ситуация на реках: где в Приамурье ждать подтопления, а где вода начала уходить
Общество 2

25 лет назад в Благовещенске жители ловили рыбу из погребов (видео)
Общество

В Амурской области облачно, дожди: прогноз погоды на 24 июля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь