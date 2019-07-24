Магаданскую область накрыл снегопад

В Магаданской области выпал снег. Его зафиксировали в трех округах региона, местами на перевалах и трассах региона сохраняется снежный покров.

«Снег выпал в Омсукчанском, Сусуманском и Ягоднинском округах. Конечно, для июля это необычно даже для Колымы. Только что в этих местах фиксировали тридцатиградусную жару. Но на самом деле жара еще вполне возможна, и этот снег, конечно, растает. Снегопады принес холодный циклон», ­– сообщил представитель регионального Гидрометцентра.

Он добавил, что обычно первые снегопады на Колыме фиксируют в середине-конце августа, сообщает РИА Новости.