В Зейский район питьевую воду и продукты доставили на вертолете (видео с воздуха)
В село Ивановка Зейского района на вертолете привезли топливо, продукты и питьевую воду. Как сообщало ИА «Амур.инфо», село оказалось отрезанным от большой земли после паводка.
Горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду доставили вертолетом Амурской авиабазы. Разгрузкой занимались спасатели областного поисково-спасательного отряда.
Разгрузившись, вертолет Ми-8 забрал на большую землю 11 человек, которые согласились временно покинуть село, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурская области в инстаграм-аккаунте ведомства.
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