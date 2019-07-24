В Зейский район питьевую воду и продукты доставили на вертолете (видео с воздуха)

В село Ивановка Зейского района на вертолете привезли топливо, продукты и питьевую воду. Как сообщало ИА «Амур.инфо», село оказалось отрезанным от большой земли после паводка.

Горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду доставили вертолетом Амурской авиабазы. Разгрузкой занимались спасатели областного поисково-спасательного отряда. Разгрузившись, вертолет Ми-8 забрал на большую землю 11 человек, которые согласились временно покинуть село, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурская области в инстаграм-аккаунте ведомства.

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#наводнение

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Елена Котейко