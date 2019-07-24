Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:41 0

В Зейский район питьевую воду и продукты доставили на вертолете (видео с воздуха)

В Зейский район питьевую воду и продукты доставили на вертолете (видео с воздуха)

В село Ивановка Зейского района на вертолете привезли топливо, продукты и питьевую воду. Как сообщало ИА «Амур.инфо», село оказалось отрезанным от большой земли после паводка.

Горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду доставили вертолетом Амурской авиабазы. Разгрузкой занимались спасатели областного поисково-спасательного отряда.

Разгрузившись, вертолет Ми-8 забрал на большую землю 11 человек, которые согласились временно покинуть село, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурская области в инстаграм-аккаунте ведомства.

Просмотров всего: 174

#наводнение

распечатать


Общество

Ситуация на реках: где в Приамурье ждать подтопления, а где вода начала уходить
Общество 2

25 лет назад в Благовещенске жители ловили рыбу из погребов (видео)
Общество

Появились кадры затопленной Ивановки
Происшествия

Паводок лишил населенные пункты Зейского района автосообщения
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь