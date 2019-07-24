Ситуация на реках: где в Приамурье ждать подтопления, а где вода начала уходить

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В Амурской области в ближайшие дни сохранится дождливая погода. На реках региона продолжают формироваться и проходить паводки. Неблагоприятная обстановка складывается в Селемджинском районе на реке Селемдже.

В районе села Богословка в период с 23 по 28 июля ожидается подъем уровня воды на реке Селемдже на 2,2 – 2,7 метра до отметки 700 – 750 сантиметров с достижением опасной отметки в 700 сантиметров. В период 23-27 июля ожидается подъем уровня воды в районе села Норск на 1,7–2,2 метра. Вода может подняться до отметки 650–700 сантиметров, опасным явлением считается уровень в 700 сантиметров. Спасатели аэромобильной группировки в составе 30 человек и 10 единиц техники с целью защиты населения укрепляют дамбу в селе Норск.

«По состоянию на 8:00 24 июля в районе села Февральское вода поднялась на 27 сантиметров. На 16 километре трассы Экимчан – Февральск из-за подъема уровня воды в ключе Исипкан вода перелилась через дорогу. А на 56 километре из-за подъема в реке Мын на протяжении 70 метров размыло дорожное полотно. Проезд невозможен. Аварийно-восстановительные работы начнутся после спада воды», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

25–28 июля при прохождении высокого паводка по реке Селемдже специалисты прогнозируются подтопление жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения в Селемджинском и Мазановском районах. При повышении уровня воды в зоне подтопления могут оказаться три автомобильные дороги сообщением Норск – Февральск, Норск – Новокиевский Увал, Введеновка – Норск, а также дороги внутри населенных пунктов. В Селемджинском районе возможно подтопление приусадебных участков и жилых домов в селе Норск, в Мазановском районе – в пяти населенных пунктах, в селах Богословка, Козловка, Угловое, Таскино, Ульма.

По информации министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, высокий паводок категории опасного явления проходит на реке Правый Уркан. Здесь зафиксирован спад уровня воды. На 20:00 23 июля в районе Ивановки он снизился на 10 сантиметров до отметки 720, в 8:00 24 июля зафиксирован показатель 693, что еще ниже на 27 сантиметров. А на 10:00 показатель составил – 683 сантиметра. Обстановка стабилизируется.

В Сковородинском районе, по данным на 8:00 24 июля, уровень реки Большой Невер снизился на 4 сантиметра. Вода ушла с частных подворий села Невер. Обстановка улучшилась на двух подтопленных дорогах. Трасса Невер – Сковородино освободилась от воды, движение открыто. На второй дороге в Сковородине вода убывает.

Уровень воды в Амуре в районе села Джалинда выше нормы на 1,63 метра, ниже по течению – на участке Черняево – Иннокентьевка – в пределах и ниже декадной нормы на 0,1–1,6 метра. Уровни воды в Зее на участке Мазаново – Благовещенск выше нормы на 0,3–1,5 метра. В Тамбовском районе в населенных пунктах Лермонтовке, Раздольном, Муравьевке подтопленные подворья освобождаются от воды.