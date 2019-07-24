В Госдуме хотят переписать правила вызова скорой помощи

В Государственной думе РФ предложили считать согласием пациента на медицинское вмешательство сам факт вызова неотложки. Тогда после прибытия к пациенту медики не станут терять время на бюрократические процедуры, а сразу же приступят к лечению.

Такое предложение выдвинул председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он отмечает, что врачи должны сначала получить согласие на медицинское вмешательство и только потом оказывать помощь пациенту.

«По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?» – сказал он, комментируя необходимость законодательного изменения.

Морозов пояснил, что согласно действующему законодательству врачи скорой, приезжая на вызов, не могут сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, например, реанимационную, а должны сначала получить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

По словам депутата, сейчас врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей, передает ТАСС.

«Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее. (…) В случае когда человек находится без сознания и позвали скорую помощь, значит, нужно ее оказывать. При этом если человек против, то за ним как за гражданином остается право выступить против помощи врачей – вот тогда нужно подтвердить это письменно», – предложил депутат.