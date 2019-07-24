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Женщина лишилась ноги после того, как проехала на эскалаторе

Женщина лишилась ноги после того, как проехала на эскалаторе
Фото: Okan Caliskan с сайта Pixabay

В Харбине женщина проехалась на эскалаторе и осталась без ноги. Очевидцы сообщили, что китаянка видела ограждение вокруг движущейся лестницы, но все равно решила проехать.

Происшествие случилось 20 июля в торговом центре Харбина. Спасатели сразу пришли на помощь, они стали разбирать эскалатор, так как сломанная машина отрезала до колена левую ногу женщины и повредила правую.

Китаянку доставили в больницу и провели операцию. Женщина чувствует себя стабильно. Родственники пострадавшей утверждают, что эскалатор работал в обычном режиме, но в какой-то момент механизм дал сбой. «Ей некуда было деться», – заключил один из членов семьи.

Несколько очевидцев рассказали, что эскалатор находился на ремонте, а проход к нему был огорожен. «Она отодвинула ограждение. При этом эскалатор все еще проверяли, его только недавно починили!» – объяснил свидетель ситуации.

Полиция Китая проводит проверку по сложившейся ситуации, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье #Китай #происшествия

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